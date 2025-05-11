CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 32 Anneyi Telefonla Arayarak Anneler Gününü Kutladı
Bugün Anneler Günü... Birçok siyasetçi Anneler Günü mesajı paylaştı ya da bugüne özel videolarla mesajını verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mesajın yanında bazı anneleri arayarak Anneler Gününü bizzat kutlamayı tercih etti. 32 anne ile görüşen Özel'in listesinde siyasi isimlerin anneleri ve eşlerinin yanında kamuoyunda büyük mağduriyetler yaşamasıyla bilinen isimler de vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Özel'den 32 anneye anlamlı kutlama.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listedeki isimler kamuoyu ile paylaşıldı.
Listenin tamamı şu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın