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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 32 Anneyi Telefonla Arayarak Anneler Gününü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 32 Anneyi Telefonla Arayarak Anneler Gününü Kutladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2025 - 18:28

Bugün Anneler Günü... Birçok siyasetçi Anneler Günü mesajı paylaştı ya da bugüne özel videolarla mesajını verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mesajın yanında bazı anneleri arayarak Anneler Gününü bizzat kutlamayı tercih etti. 32 anne ile görüşen Özel'in listesinde siyasi isimlerin anneleri ve eşlerinin yanında kamuoyunda büyük mağduriyetler yaşamasıyla bilinen isimler de vardı.

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Özgür Özel'den 32 anneye anlamlı kutlama.

Özgür Özel'den 32 anneye anlamlı kutlama.

Anneler günü için birçok siyasi lider mesajlarını paylaştı ve hem kendi annelerini hem de tüm annelerimize övgü dolu sözlerle kalpleri ısıttı. Ancak Özgür Özel bundan farklı olarak 32 anneye özel bir şekilde telefonla kutlama gerçekleştirdi.

Listedeki isimler kamuoyu ile paylaşıldı.

Listedeki isimler kamuoyu ile paylaşıldı.

Paylaşılan listedeki isimler hayli dikkat çekiciydi. 

Dilek İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Ayşe Ateş ve Meral Akşener gibi isimlerin olduğu listede Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir de vardı.

Listenin tamamı şu şekilde:

Listenin tamamı şu şekilde:

  • Ekrem İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu

  • Merhum TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in annesi Zeliha Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir

  • Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın annesi Sevim Şahan ve eşi Esin Şahan

  • Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık ve eşi Zehra Evin Çalık

  • Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in eşi Selma Özer

  • Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın annesi Perihan Akpolat ve eşi Yeşim Akpolat

  • Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in annesi Ülkü Köseler ve eşi Firdevs Köseler

  • İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe’nin annesi Şeyma Gökçe ile eşi Filiz Kahveci

  • Hatay Milletvekili Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay

  • Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman

  • Mine Özerden’in annesi Halide Birsen Özerden

  • Tunceli’de kaybolan Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku

  • Gezi olaylarında yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz

  • Çorlu tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz

  • 15 Temmuz’da yaşamını yitiren Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok

  • Suikaste uğrayan Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ve eşi Ayşe Ateş

  • ISİAS Otel faciasında kızını kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya

  • Cumartesi Anneleri’nden Hasan Ocak’ın annesi Maside Ocak

  • Kadıköy’de öldürülen Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar

  • Münevver Karabulut’un annesi Nagihan Karabulut

  • 6 Şubat depremlerinde çocuklarını ve torununu yitiren Nurgül Göksu

  • Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

  • Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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