Şarkıcı Ayşe Mine’nin Cezaevindeki Oğlu İçin İsyanı: "Çok Hasta Ne Olur Bırakın"
Bir döneme damga vuran şarkıcılardan Ayşe Mine’nin oğlu Cenk Günaydın, bir Forex şirketine yapılan operasyonda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Oğlu için tahliye çağrısında bulunan Ayşe Mine, “Oğlum suçsuz ve çok hasta. Ne olur onu serbest bırakın” ifadelerini kullandı.
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“Gözlerin Doğuyor Gecelerime”, “Neredesin Ey Talih” ve “Günün Birinde” şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ayşe Mine cezaevindeki oğlu için isyan etti.
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“Oğlum şirkette sadece telefonlara bakıyordu”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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