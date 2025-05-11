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Şarkıcı Ayşe Mine’nin Cezaevindeki Oğlu İçin İsyanı: "Çok Hasta Ne Olur Bırakın"

Şarkıcı Ayşe Mine’nin Cezaevindeki Oğlu İçin İsyanı: "Çok Hasta Ne Olur Bırakın"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.05.2025 - 16:10

Bir döneme damga vuran şarkıcılardan Ayşe Mine’nin oğlu Cenk Günaydın, bir Forex şirketine yapılan operasyonda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Oğlu için tahliye çağrısında bulunan Ayşe Mine, “Oğlum suçsuz ve çok hasta. Ne olur onu serbest bırakın” ifadelerini kullandı.

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“Gözlerin Doğuyor Gecelerime”, “Neredesin Ey Talih” ve “Günün Birinde” şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ayşe Mine cezaevindeki oğlu için isyan etti.

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre, sağlık sorunları nedeniyle geçen ay ameliyat masasına yatan Ayşe Mine, dolandırıcılık operasyonu yapılan Forex şirketinde çalışan ve tutuklanan oğlunun 2 ay önce işe başladığını, hiçbir şeyden haberinin olmadığını söyledi.

Kaynak

“Oğlum şirkette sadece telefonlara bakıyordu”

“Oğlum şirkette sadece telefonlara bakıyordu”

“Cenk’in 2 ay önce işe girdiği yatırım danışmanlığı şirketine bir baskın yapıldı. Oğlum da gözaltına alındı. Sadece telefonlara bakıyordu, kimseyle bir bağı yoktu. Her şeyi anlattı, suçsuz olduğu da ortada ama yine de tutuklandı. Avukatımız sürekli dilekçe vererek tahliyesini talep ediyor ama henüz bir yol alamadık. Oğlum ileri derecede troit hastası, KOAH’ı (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), astımı ve hemoroidi de var. Hastalıkları bu süreçte daha da ilerledi. Her gün ya revirde ya hastanede. Davasının çözüme varmasını ya da hastalıkları nedeniyle serbest bırakılmasını istiyorum. Oğlum suçsuz ve çok hasta.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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