Şarkıcı Ayşe Mine’nin Cezaevindeki Oğlu İçin İsyanı: "Çok Hasta Ne Olur Bırakın"

“Cenk’in 2 ay önce işe girdiği yatırım danışmanlığı şirketine bir baskın yapıldı. Oğlum da gözaltına alındı. Sadece telefonlara bakıyordu, kimseyle bir bağı yoktu. Her şeyi anlattı, suçsuz olduğu da ortada ama yine de tutuklandı. Avukatımız sürekli dilekçe vererek tahliyesini talep ediyor ama henüz bir yol alamadık. Oğlum ileri derecede troit hastası, KOAH’ı (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), astımı ve hemoroidi de var. Hastalıkları bu süreçte daha da ilerledi. Her gün ya revirde ya hastanede. Davasının çözüme varmasını ya da hastalıkları nedeniyle serbest bırakılmasını istiyorum. Oğlum suçsuz ve çok hasta.”