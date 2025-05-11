IBAN ile Ödeme Alan Esnaf Hayatının Şokunu Yaşadı: "Sürekli Cezaevine Girip Çıkıyorum"
Bursa’da oto yıkama ve kiralama işi yapan Oktay Yanık, müşterilerinden IBAN ile ödeme alınca hayatının şokunu yaşadı.
Kendisine para gönderenlerin dolandırıcı çıkması sonrasında Yanık hakkında birçok ceza davası açıldı. Yanık, “Dava sürecinden dolayı gitmem gereken vatan görevime gidemiyorum. Sadece bir tane değil birçok yerden sürekli ceza dosyası geliyor. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum' ifadelerini kullandı.
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Ota yıkama ve kiralama işi yapan Bursalı esnaf Oktay Yanık’ın başı IBAN ile ödeme yüzünden belada.
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“Sürekli cezaevine girip çıkıyorum”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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