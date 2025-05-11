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IBAN ile Ödeme Alan Esnaf Hayatının Şokunu Yaşadı: "Sürekli Cezaevine Girip Çıkıyorum"

IBAN ile Ödeme Alan Esnaf Hayatının Şokunu Yaşadı: "Sürekli Cezaevine Girip Çıkıyorum"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.05.2025 - 13:52

Bursa’da oto yıkama ve kiralama işi yapan Oktay Yanık, müşterilerinden IBAN ile ödeme alınca hayatının şokunu yaşadı.

Kendisine para gönderenlerin dolandırıcı çıkması sonrasında Yanık hakkında birçok ceza davası açıldı. Yanık, “Dava sürecinden dolayı gitmem gereken vatan görevime gidemiyorum. Sadece bir tane değil birçok yerden sürekli ceza dosyası geliyor. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum' ifadelerini kullandı.

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Ota yıkama ve kiralama işi yapan Bursalı esnaf Oktay Yanık’ın başı IBAN ile ödeme yüzünden belada.

Ota yıkama ve kiralama işi yapan Bursalı esnaf Oktay Yanık’ın başı IBAN ile ödeme yüzünden belada.

Nitelikli dolandırıcılık yaparak kazanç elde eden şahıslar, paralarını aklamak için Yanık'ı kullandı. 

Araç kiralama ve oto yıkama gibi çeşitli hizmetler alarak dolandırıcılıktan kazandıkları parayı Yanık'ın banka hesabına atan şahıslar, kayıplara karıştı.

Yanık ise evine gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı.

“Sürekli cezaevine girip çıkıyorum”

“Sürekli cezaevine girip çıkıyorum”

Müşterilerinin aslında dolandırıcı olduğunu evine gelen mahkeme kağıdıyla anladığını söyleyen Yanık, 'Bir araç kiralama ve yıkama firmasında çalıştığımız dönemde IBAN üzerinden ödeme alıyorduk. Bizim hesabımıza para gönderen şahıslar aslında dolandırıcıymış. Bu konudan dolayı bana ceza dosyaları geliyor. Bu nedenden dolayı da askerliğimizi yapamıyoruz. Dolandırıcılar dükkanımıza gelip araç yıkama ve kiralama hizmeti alarak birkaç sefer banka hesabımıza para gönderdiler. Bize gönderdikleri paralar ise başka kişilerden nitelikli dolandırıcılık yaparak elde ettiği gelirler. Adımıza dava açılınca bunu fark ettik. Savcılığa ifademizi verdik. Dava sürecinden dolayı gitmem gereken vatan görevime gidemiyorum. Sadece bir tane değil birçok yerden sürekli ceza dosyası geliyor. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum' şeklinde konuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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