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PKK’nın Fesih Açıklaması Bugün Yapılacak İddiası: Örgütün Tepe Yöneticilerine Ne Olacak?

PKK’nın Fesih Açıklaması Bugün Yapılacak İddiası: Örgütün Tepe Yöneticilerine Ne Olacak?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.05.2025 - 10:29

“Terörsüz Türkiye Projesi” Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlamış ve Abdullah Öcalan’ın “silahları bırakın” çağrısıyla devam etmişti.

PKK’dan yapılan açıklamada ise fesih kongresinin tamamlandığı duyurulmuştu.

Gazeteci Çetiner Çetin, Rüdaw’a yaptığı açıklamada PKK’nın bugün saat 13.00’de kongrenin sonuç bildirgesini duyuracağını iddia etti. Çetin ayrıca, örgütün tepe yöneticilerinin Danimarka, Norveç ve Güney Afrika gibi ülkelere gideceğini de sözlerine ekledi.

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Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı ile başlayan “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili bugün önemli bir eşiğin daha aşılması bekleniyor.

Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı ile başlayan “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili bugün önemli bir eşiğin daha aşılması bekleniyor.

PKK’dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, fesih için kongrenin tamamlandığı ve kısa süre içinde açıklama yapılacağını duyurulmuştu.

Gazeteci Çetiner Çetin, PKK’nın silah bırakma kongresi ve sonrasında olacaklara dair açıklamalarda bulundu.

“Karar bugün açıklanacak” iddiası

“Karar bugün açıklanacak” iddiası

Rüdav’a konuşan Çetiner Çetin, PKK’nın kongrede aldığı kararlarının bugün saat 13.00’de duyurulacağını iddia etti. Çetin, örgütte bulunan ve Türkiye’de hiçbir silahlı eyleme katılmayan 3 bin 500 örgüt üyesinin de Türkiye’ye geleceğini söyledi.

PKK yöneticilerine ne olacak?

PKK yöneticilerine ne olacak?

Çetiner Çetin, Türkiye’nin örgüt yöneticilerinin Kuzey Irak’ta kalmalarını kesinlikle istemediğini iddia etti. 

Çetin, “Türkiye örgüt yöneticilerinin Kuzey Irak’ta kalmaya devam etmesini istemiyor. Bunun için örgüt yöneticilerinin Danimarka, Norveç ve Güney Afrika gibi ülkelere gideceği konuşuluyor” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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