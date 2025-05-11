PKK’nın Fesih Açıklaması Bugün Yapılacak İddiası: Örgütün Tepe Yöneticilerine Ne Olacak?
“Terörsüz Türkiye Projesi” Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlamış ve Abdullah Öcalan’ın “silahları bırakın” çağrısıyla devam etmişti.
PKK’dan yapılan açıklamada ise fesih kongresinin tamamlandığı duyurulmuştu.
Gazeteci Çetiner Çetin, Rüdaw’a yaptığı açıklamada PKK’nın bugün saat 13.00’de kongrenin sonuç bildirgesini duyuracağını iddia etti. Çetin ayrıca, örgütün tepe yöneticilerinin Danimarka, Norveç ve Güney Afrika gibi ülkelere gideceğini de sözlerine ekledi.
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Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı ile başlayan “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili bugün önemli bir eşiğin daha aşılması bekleniyor.
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“Karar bugün açıklanacak” iddiası
PKK yöneticilerine ne olacak?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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