Yum! Brands Harekete Geçti: KFC ve Pizza Hut Türkiye’ye Geri mi Dönüyor?

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre, dünya çapında 155'ten fazla ülke ve bölgede 61 binden fazla restorana sahip olan ve yaklaşık 65,5 milyar dolarlık satış yapan Yum! Brands, Türkiye’deki şubelerle ilgili harekete geçti.

Kulislerdeki bilgilere göre; Türkiye’de yeni bir şirketle anlaşmak yerine kendisi açmayı planlayan Amerikalı dev, gayrimenkul ve yatırım yönetimi konusunda hizmet veren Value Solution Partners’la anlaştı.

Kaynak