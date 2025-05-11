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Yum! Brands Harekete Geçti: KFC ve Pizza Hut Türkiye’ye Geri mi Dönüyor?

Yum! Brands Harekete Geçti: KFC ve Pizza Hut Türkiye’ye Geri mi Dönüyor?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.05.2025 - 11:34

KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’de bulunan binlerce mağazası kapanmıştı. Dünyaca ünlü Yum! Brands, Türkiye’de mağazalarının hak sahibi İş Gıda ile sözleşmesini feshetmesi sonrasında mağazalar hizmet vermemeye başlamıştı.

Yum! Brands, yeniden Türkiye’ye dönmek için Value Solution Partners ile anlaştı. Şirket, Türkiye’de mağazaların yeniden açılması için görüşmeler yapmaya başladı.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Yum! Brands ile İş Gıda arasında sözleşmenin feshedilmesi sonrasında binlerce KFC ve Pizza Hut mağazası hizmetlerini durdurmuştu.

Yum! Brands ile İş Gıda arasında sözleşmenin feshedilmesi sonrasında binlerce KFC ve Pizza Hut mağazası hizmetlerini durdurmuştu.

İş Gıda, mağazaların kapanmasıyla konkordato başvurusu yapmıştı. KFC ve Pizza Hut mağazalarında çalışan 7 bin işçi ise maaşlarını ve tazminatlarını alamayarak işsiz kalmıştı.

KFC ve Pizza Hut mağazaları yeniden mi açılacak?

KFC ve Pizza Hut mağazaları yeniden mi açılacak?

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre, dünya çapında 155'ten fazla ülke ve bölgede 61 binden fazla restorana sahip olan ve yaklaşık 65,5 milyar dolarlık satış yapan Yum! Brands, Türkiye’deki şubelerle ilgili harekete geçti.

Kulislerdeki bilgilere göre; Türkiye’de yeni bir şirketle anlaşmak yerine kendisi açmayı planlayan Amerikalı dev, gayrimenkul ve yatırım yönetimi konusunda hizmet veren Value Solution Partners’la anlaştı.

Kaynak

Bazı alışveriş merkezleriyle anlaşıldı.

Bazı alışveriş merkezleriyle anlaşıldı.

Value Solution Partners, mevcut kiralama şartları üzerinden anlaşmaları devam ettirmek üzere alışveriş merkezi yatırımcılarıyla görüşmeye başladı. Çok az şube için anlaşma sağlansa da çoğu yatırımcı anlaşmaya yanaşmıyor. Yine kulislerde anlaşmaya yanaşmayan yatırımcıların öncelikle mevcut borçların ödenmesini ve kiraların artırılmasını istediği konuşuluyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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