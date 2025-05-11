Yum! Brands Harekete Geçti: KFC ve Pizza Hut Türkiye’ye Geri mi Dönüyor?
KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’de bulunan binlerce mağazası kapanmıştı. Dünyaca ünlü Yum! Brands, Türkiye’de mağazalarının hak sahibi İş Gıda ile sözleşmesini feshetmesi sonrasında mağazalar hizmet vermemeye başlamıştı.
Yum! Brands, yeniden Türkiye’ye dönmek için Value Solution Partners ile anlaştı. Şirket, Türkiye’de mağazaların yeniden açılması için görüşmeler yapmaya başladı.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Yum! Brands ile İş Gıda arasında sözleşmenin feshedilmesi sonrasında binlerce KFC ve Pizza Hut mağazası hizmetlerini durdurmuştu.
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KFC ve Pizza Hut mağazaları yeniden mi açılacak?
Bazı alışveriş merkezleriyle anlaşıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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