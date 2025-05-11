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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Atanamayan Öğretmen Tartıştı: “Sen Megaloman Bir Çocuksun”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Atanamayan Öğretmen Tartıştı: “Sen Megaloman Bir Çocuksun”

Yusuf Tekin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.05.2025 - 12:27

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir etkinlikte mülakat mağduru olduğu için atanamayan öğretmen Özkan Özdemir ile tartıştı.

Bakan Tekin, Özkan Özdemir’in korumalar tarafından salondan çıkarılmadan önce “En az 30 defa sizlerle konuştuk. Sen o kadar megaloman bir çocuksun ki seninle konuşmamayı diğerleriyle konuşmak gibi algılıyorsun. Bu tavrın terbiyesizce ve ahlaksızca bir tavır.” ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe katıldı.

Bakan Tekin konuşma yaptığı sırada mülakat yüzünden atanamayan öğretmen Özkan Özdemir tarafından protesto edildi.

Özdemir, “188 gündür sizi bekliyoruz. 5 dakika da siz bizi bekleyin. Bizler mülakat mağduru öğretmenler olarak kapınızda bekledik. Bizimle yüzleşmek yerine toplumu, kamuoyunu algılarla manipüle ettiniz. Bizler mülakat zulmünde acı çektik. Kar demeden, boran demeden kapınızda bekledik. Bizim adımıza siyasetçilere cevap verdiniz. Ama bizimle cevaplaşmak, bizimle hesaplaşmak noktasında...' ifadelerini kullandı.

Bakan Yusuf Tekin: “Sen megaloman bir çocuksun.”

Bakan Yusuf Tekin: “Sen megaloman bir çocuksun.”

Milli Eğitim Bakanı ise protesto karşısında, 'En az 30 defa sizlerle konuştuk. Sen o kadar megaloman bir çocuksun ki seninle konuşmamayı diğerleriyle konuşmak gibi algılıyorsun. Bu tavrın terbiyesizce ve ahlaksızca bir tavır. Sevgili misafirler bu arkadaşımızın tavrı şu. Ne tür yapılarla, hangi tür terör örgütleriyle, nasıl ilişkisi olduğu istihbarat raporlarıyla ortaya çıkmış. Evet, eylem yapıyor. Fakat bu durumda olup, mağdur olduğunu iddia eden en az 30 farklı grupla bizzat kendim randevu verdim, çok değişik ortamlarda konuştuk. Ama bu arkadaşımız üstten bakan, o kadar megaloman ki illa kendisiyle görüşeceğiz ve kendisini o kadar farklı yerde görüyor ki herkesi kendi temsil ediyormuş gibi algılıyor. Kusura bakmayın böyle insanlara üstten bakan, 'Herkes adına konuşuyorum, toplum adına, millet adına konuşuyorum' diyen böyle megaloman karakterlere ayıracak vaktimiz yok. Gitsin işine gücüne baksınlar. Böyle toplantıları sabote ettikleri için sizin adınıza ben gerçekten üzüldüm.' İfadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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