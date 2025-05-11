Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Atanamayan Öğretmen Tartıştı: “Sen Megaloman Bir Çocuksun”

Milli Eğitim Bakanı ise protesto karşısında, 'En az 30 defa sizlerle konuştuk. Sen o kadar megaloman bir çocuksun ki seninle konuşmamayı diğerleriyle konuşmak gibi algılıyorsun. Bu tavrın terbiyesizce ve ahlaksızca bir tavır. Sevgili misafirler bu arkadaşımızın tavrı şu. Ne tür yapılarla, hangi tür terör örgütleriyle, nasıl ilişkisi olduğu istihbarat raporlarıyla ortaya çıkmış. Evet, eylem yapıyor. Fakat bu durumda olup, mağdur olduğunu iddia eden en az 30 farklı grupla bizzat kendim randevu verdim, çok değişik ortamlarda konuştuk. Ama bu arkadaşımız üstten bakan, o kadar megaloman ki illa kendisiyle görüşeceğiz ve kendisini o kadar farklı yerde görüyor ki herkesi kendi temsil ediyormuş gibi algılıyor. Kusura bakmayın böyle insanlara üstten bakan, 'Herkes adına konuşuyorum, toplum adına, millet adına konuşuyorum' diyen böyle megaloman karakterlere ayıracak vaktimiz yok. Gitsin işine gücüne baksınlar. Böyle toplantıları sabote ettikleri için sizin adınıza ben gerçekten üzüldüm.' İfadelerini kullandı.