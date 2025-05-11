Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Atanamayan Öğretmen Tartıştı: “Sen Megaloman Bir Çocuksun”
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir etkinlikte mülakat mağduru olduğu için atanamayan öğretmen Özkan Özdemir ile tartıştı.
Bakan Tekin, Özkan Özdemir’in korumalar tarafından salondan çıkarılmadan önce “En az 30 defa sizlerle konuştuk. Sen o kadar megaloman bir çocuksun ki seninle konuşmamayı diğerleriyle konuşmak gibi algılıyorsun. Bu tavrın terbiyesizce ve ahlaksızca bir tavır.” ifadelerini kullandı.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe katıldı.
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Bakan Yusuf Tekin: “Sen megaloman bir çocuksun.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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