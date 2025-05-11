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BDDK Verileri: Mevduat Hesaplarındaki Paraların Yüzde 78’i Müşterilerin Yüzde 1'ine Ait

BDDK Verileri: Mevduat Hesaplarındaki Paraların Yüzde 78’i Müşterilerin Yüzde 1'ine Ait

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.05.2025 - 14:57

Türkiye’de gelir adaletsizliğinin en net kanıtlarından biri ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, mevduat hesaplarında bulunan tüm paranın yüzde 78’lik kısmı, müşterilerin sadece yüzde 1’lik kısmına ait. Bankadaki parası 10 bin TL’yi bile bulmayan müşterilerin oranı ise yüzde 89.

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AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi’nin geçtiğimiz günlerde faiz ile ilgili yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu.

AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi’nin geçtiğimiz günlerde faiz ile ilgili yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu.

Nihat Zeybekçi, “Ben parayı faizler bu kadar yüksekken faize yatırırım. Faizler yüzde 30’un altına gelirse o zaman insanlar parasını üretime yatırır” ifadelerini kullanmıştı.

Mevduatların sahipleri milyonerler.

Mevduatların sahipleri milyonerler.

Sözcü’den Mehtap Ö. Ertürk’ün haberine göre, BDDK son 1 aylık verilerinde ilginç detaylar ortaya çıktı.

1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik kişilerin sayısı 2025 yılı Mart ayı itibarıyla 2 milyon 100 bin 154 oldu. Hesabında 1 milyon lira üzerinde paraya sahip mudi sayısı, üç ayda 271 bin 222 kişi arttı. Bu mudilerin toplam mevduatı da mart sonu itibarıyla 15 trilyon 304 milyar 568 milyon liraya ulaştı.

Bu verilere göre milyonerler bankalardaki mevduatın yüzde 78’i, 2.1 milyon mudiye (toplam mudinin yüzde 1’i) ait.

Kaynak

Birçok vatandaşın bankada 10 bin lira parası bile yok.

Birçok vatandaşın bankada 10 bin lira parası bile yok.

Bankadaki parası 10 bin TL’yi bulmayan mudi sayısı ise 162 milyon 973 bin 185’e (toplam mudinin yüzde 89’u) ulaşıyor. Ve bu kişiler bankalardaki 19.7 trilyon liralık toplam mevduattan sadece yüzde 0.7 oranında (139.4 milyar TL) pay alabiliyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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