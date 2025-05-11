BDDK Verileri: Mevduat Hesaplarındaki Paraların Yüzde 78’i Müşterilerin Yüzde 1'ine Ait
Türkiye’de gelir adaletsizliğinin en net kanıtlarından biri ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, mevduat hesaplarında bulunan tüm paranın yüzde 78’lik kısmı, müşterilerin sadece yüzde 1’lik kısmına ait. Bankadaki parası 10 bin TL’yi bile bulmayan müşterilerin oranı ise yüzde 89.
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AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi’nin geçtiğimiz günlerde faiz ile ilgili yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu.
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Mevduatların sahipleri milyonerler.
Birçok vatandaşın bankada 10 bin lira parası bile yok.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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