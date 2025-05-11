BDDK Verileri: Mevduat Hesaplarındaki Paraların Yüzde 78’i Müşterilerin Yüzde 1'ine Ait

Sözcü’den Mehtap Ö. Ertürk’ün haberine göre, BDDK son 1 aylık verilerinde ilginç detaylar ortaya çıktı.

1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik kişilerin sayısı 2025 yılı Mart ayı itibarıyla 2 milyon 100 bin 154 oldu. Hesabında 1 milyon lira üzerinde paraya sahip mudi sayısı, üç ayda 271 bin 222 kişi arttı. Bu mudilerin toplam mevduatı da mart sonu itibarıyla 15 trilyon 304 milyar 568 milyon liraya ulaştı.

Bu verilere göre milyonerler bankalardaki mevduatın yüzde 78’i, 2.1 milyon mudiye (toplam mudinin yüzde 1’i) ait.

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