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Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suç Örgütü" Konuşmasına Cevap Verdi

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suç Örgütü" Konuşmasına Cevap Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2025 - 23:16

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik “suç örgütü” açıklamasına sert sözlerle yanıt verdi. İmamoğlu, “Sen de çok iyi biliyorsun; ortada ne bir suç var, ne örgüt, ne turp var ne de heybe” ifadeleriyle suçlamaları reddetti.

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Normalleşme çağrısı mı?

Normalleşme çağrısı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “CHP’nin bir an önce normalleşmesi ve üzerindeki vesayet zincirlerini kırması gerekiyor” diyerek, Genel Başkan Özgür Özel’in “suç örgütü” olarak nitelendirdiği çevrelerin etkisinden çıkması gerektiğini savundu. Erdoğan ayrıca, tüm muhalefet temsilcilerine sağduyulu ve sorumlu bir siyaset dili kullanma çağrısı yaptı.

İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'suç örgütü' ifadelerine sert tepki gösterdi. Açıklama, X platformunda kendisine uygulanan erişim engelinin ardından kurulan “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabından paylaşıldı. “Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin birçok kurumu tahrip ettiğini söyleyen İmamoğlu, en büyük zararın ise adalet kurumuna verildiğini vurguladı.

İmamoğlu, Erdoğan'a "Sen de gayet iyi biliyorsun ortada ne suç var ne de örgüt" dedi.

İmamoğlu, Erdoğan'a "Sen de gayet iyi biliyorsun ortada ne suç var ne de örgüt" dedi.

'Ortada daha iddianame bile yok ama Cumhurbaşkanı hemen “suç örgütü” ilanını yapıyor. Yetinmeyip aklınca bir yandan yargıyı etki altına alırken, diğer yandan yol arkadaşlarımızla aramızda fitne yaratmaya gayret ediyor.

Sen de gayet iyi biliyorsun ki; ortada ne suç var ne de örgüt, ne turp var ne de heybe!

Ne kadar yalan haber yaptırsanız da, ne kadar insandan zorla ifade almaya çalışsanız da, iftiracılarınızla, gizli tanıklarınızla yaptığınız her iş elinizde patladı.'

İmamoğlu daha sonra Aziz Milletim diyerek halka seslendi:

İmamoğlu daha sonra Aziz Milletim diyerek halka seslendi:

'Bu kumpasçı, fitneci, iftiracı aklın bu ülkeye zerre faydası olmaz artık. Kimse güven duymaz böyle çürümüş bir düzene. Bu kadar güvensiz hissedilen bir sistemde; para olmaz, bereket olmaz, refah olmaz, aş olmaz, iş olmaz…

Bu hukuksuzluklar ve yarattıkları ortam en büyük bedeli milletimize ödetti, ödetmeye devam edecek.

Varsın onlar hukuksuzluklarına devam etsinler, biz bu ülkeye hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Allah’ın izniyle; bu tek adamcı, ucube sistemi el birliğiyle değiştireceğiz. Ülkemize hürriyet ve adalet gelecek.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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