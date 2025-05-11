Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suç Örgütü" Konuşmasına Cevap Verdi

'Ortada daha iddianame bile yok ama Cumhurbaşkanı hemen “suç örgütü” ilanını yapıyor. Yetinmeyip aklınca bir yandan yargıyı etki altına alırken, diğer yandan yol arkadaşlarımızla aramızda fitne yaratmaya gayret ediyor.

Sen de gayet iyi biliyorsun ki; ortada ne suç var ne de örgüt, ne turp var ne de heybe!

Ne kadar yalan haber yaptırsanız da, ne kadar insandan zorla ifade almaya çalışsanız da, iftiracılarınızla, gizli tanıklarınızla yaptığınız her iş elinizde patladı.'