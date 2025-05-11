Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suç Örgütü" Konuşmasına Cevap Verdi
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik “suç örgütü” açıklamasına sert sözlerle yanıt verdi. İmamoğlu, “Sen de çok iyi biliyorsun; ortada ne bir suç var, ne örgüt, ne turp var ne de heybe” ifadeleriyle suçlamaları reddetti.
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Normalleşme çağrısı mı?
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İmamoğlu'ndan açıklama geldi.
İmamoğlu, Erdoğan'a "Sen de gayet iyi biliyorsun ortada ne suç var ne de örgüt" dedi.
İmamoğlu daha sonra Aziz Milletim diyerek halka seslendi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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