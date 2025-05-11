Düğünlere Bir Masraf Kalemi Daha Çıkıyor: Müziğe Telif Ödenecek
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), düğün salonlarında çalınan müziklerin telif haklarına ilişkin düzenleme kapsamında salon işletmecileriyle sözleşme imzalamaya başladı. MESAM Başkanı Recep Ergül, telif sorumluluğunun düğün sahiplerine değil salon işletmecilerine ait olduğunu vurgularken, yıllık telif bedelinin 6.500 TL olduğunu duyurdu.
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Düğünlere bir masraf kalemi daha ekleniyor.
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Çiftlere yansıyacak bedel 65 TL!
MESAM Başkanı Recep Ergül konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Abi, çalmayın bunların müziklerini . Bu nedir ya ? Herkes “ I will be only top” dercesine üzerimize üzerimize geliyor.
yerden göğe kadar haklılar, TRT denilen kurumun bizden aldıklarının yaanında, bu ne ki kimse ağzını açmasın