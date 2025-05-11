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Düğünlere Bir Masraf Kalemi Daha Çıkıyor: Müziğe Telif Ödenecek

Düğünlere Bir Masraf Kalemi Daha Çıkıyor: Müziğe Telif Ödenecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2025 - 21:56

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), düğün salonlarında çalınan müziklerin telif haklarına ilişkin düzenleme kapsamında salon işletmecileriyle sözleşme imzalamaya başladı. MESAM Başkanı Recep Ergül, telif sorumluluğunun düğün sahiplerine değil salon işletmecilerine ait olduğunu vurgularken, yıllık telif bedelinin 6.500 TL olduğunu duyurdu.

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Düğünlere bir masraf kalemi daha ekleniyor.

Düğünlere bir masraf kalemi daha ekleniyor.

MESAM, düğün salonlarında kullanılan müzikler için telif sözleşmelerini uygulamaya koydu. İlk anlaşma İstanbul Avcılar’daki bir salonda yapıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül, imza töreni sırasında salon sahibiyle sözleşme imzalarken, düğün yapan çifte de altın hediye etti.

Çiftlere yansıyacak bedel 65 TL!

Çiftlere yansıyacak bedel 65 TL!

Ergül, uygulamanın esas muhatabının gelin ve damatlar değil, salon işletmecileri olduğunu vurgularken; düğün başına alınan telif ücretinin yalnızca 65 TL olduğunu belirtti. Öte yandan salon sahibi Halis Aslan, müzisyenlerin emeğine değer verilmesinden memnun olduklarını söyledi.

MESAM Başkanı Recep Ergül konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

MESAM Başkanı Recep Ergül konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Bir düğün salonundan yıllık alınacak telif 6 bin 500 liradır. Bir düğün için de 65 liraya tekabül ediyor. Yani bugün istedikleri müzikleri çalabilecekler, bedeli 65 lira. Bu para kimin parası? Bu para söz yazarı, besteci ve aranjörlerin parası. Dolayısıyla biz de buralardan topladığımız telifi onlara dağıtıyoruz. Kamuoyunda şöyle bir yanlış algı oluştu, 'Gelinler, damatlar ek bir yükle karşılaşacaklar.' denildi. Hiç öyle bir şey yok. Bu konunun muhatabı düğünü yapanlar değil düğün salonu sahipleri. Yani bu 65 lirayı da herhalde düğüne yansıtmazlar diye düşünüyoruz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Karianos Karia

Abi, çalmayın bunların müziklerini . Bu nedir ya ? Herkes “ I will be only top” dercesine üzerimize üzerimize geliyor.

tiki miki

yerden göğe kadar haklılar, TRT denilen kurumun bizden aldıklarının yaanında, bu ne ki kimse ağzını açmasın