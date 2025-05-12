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PKK’nın Fesih Kararı Sonrasında Savunma Sanayii Hisselerinde Düşüş: ASELSAN Hisselerinde Yüzde 6’lık Kayıp

PKK’nın Fesih Kararı Sonrasında Savunma Sanayii Hisselerinde Düşüş: ASELSAN Hisselerinde Yüzde 6’lık Kayıp

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2025 - 18:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye Projesi” bugün PKK’nın açıklamasıyla yeni bir evreye girdi.

PKK 12. Kongre sonuç bildirisinde, PKK adıyla yürütülen tüm çalışmaların sonlandırdığı duyuruldu.

PKK’nın açıklaması sonrasında savunma sanayii hisselerinde düşüş yaşandı. ASELSAN, yaklaşık yüzde 6’lık düşüşle günü 140.9 ile kapattı.

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PKK’nın bugün yaptığı fesih açıklaması sonrasında yaşananlar gündemde.

PKK’nın bugün yaptığı fesih açıklaması sonrasında yaşananlar gündemde.

PKK, örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadelenin sonlandırması kararlarını alarak, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı.

PKK’nın aldığı karar sonrasında borsada BIST 100 endeksi yükselişe geçti.

Savunma sanayii hisselerinde ise düşüş yaşandı.

Savunma sanayii hisselerinde ise düşüş yaşandı.

BIST 100 endeksindeki yükseliş savunma sanayii hisselerine yansımadı. ASELSAN hisseleri günü yüzde 6’lık kayıpla 140,90 TL’den kapattı.

Borsada savunma sanayii hisselerindeki düşüşte Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yapılacak müzakerelerinde de etkili olduğu iddia edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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