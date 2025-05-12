PKK’nın Fesih Kararı Sonrasında Savunma Sanayii Hisselerinde Düşüş: ASELSAN Hisselerinde Yüzde 6’lık Kayıp
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye Projesi” bugün PKK’nın açıklamasıyla yeni bir evreye girdi.
PKK 12. Kongre sonuç bildirisinde, PKK adıyla yürütülen tüm çalışmaların sonlandırdığı duyuruldu.
PKK’nın açıklaması sonrasında savunma sanayii hisselerinde düşüş yaşandı. ASELSAN, yaklaşık yüzde 6’lık düşüşle günü 140.9 ile kapattı.
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PKK’nın bugün yaptığı fesih açıklaması sonrasında yaşananlar gündemde.
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Savunma sanayii hisselerinde ise düşüş yaşandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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