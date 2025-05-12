SES Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey’in Sevinç Gözyaşları: Devlet Bahçeli'den Bahsederken Ağladı
PKK bugün yayınladığı bildiri ile örgütü feshettiklerini duyurmuştu. SES Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey’de PKK’nın fesih kararını yorumlarken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.
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SES Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey, Ekol TV’de canlı yayın konuğu oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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