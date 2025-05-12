SES Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey’in Sevinç Gözyaşları: Devlet Bahçeli'den Bahsederken Ağladı

Genel Başkan, 'Allah’ın izniyle, Kürtlerin ettiği dualarla Sayın Bahçeli ayağa kalkacak demiştim. Bir an korktuk; süreç onsuz devam etseydi, belki bambaşka bir yöne gidebilirdi. Sayın Bahçeli de biliyor ki, bu acının en büyüğünü Kürtler yaşadı' ifadelerini kullanırken gözyaşlarını tutamadı.