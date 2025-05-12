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SES Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey’in Sevinç Gözyaşları: Devlet Bahçeli'den Bahsederken Ağladı

SES Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey’in Sevinç Gözyaşları: Devlet Bahçeli'den Bahsederken Ağladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2025 - 17:29

PKK bugün yayınladığı bildiri ile örgütü feshettiklerini duyurmuştu. SES Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey’de PKK’nın fesih kararını yorumlarken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

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SES Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey, Ekol TV’de canlı yayın konuğu oldu.

SES Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey, Ekol TV’de canlı yayın konuğu oldu.

Genel Başkan, 'Allah’ın izniyle, Kürtlerin ettiği dualarla Sayın Bahçeli ayağa kalkacak demiştim. Bir an korktuk; süreç onsuz devam etseydi, belki bambaşka bir yöne gidebilirdi. Sayın Bahçeli de biliyor ki, bu acının en büyüğünü Kürtler yaşadı' ifadelerini kullanırken gözyaşlarını tutamadı.

İşte canlı yayında yaşananlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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