PKK’nın Fesih Kararına Selahattin Demirtaş’tan İlk Yorum
Terörsüz Türkiye sürecinde 12 Mayıs 2025 tarihe geçen bir gün oldu. PKK, fesih kararını açıklayarak silahları bıraktığını duyurdu. Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum geldi.
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Selahattin Demirtaş'ın Pervin Buldan aracılığıyla gönderdiği mesaj şöyle:
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5-7 Mayıs tarihlerinde kongresinin toplandığını bildiren PKK'dan fesih açıklaması bugün geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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