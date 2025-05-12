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PKK’nın Fesih Kararına Selahattin Demirtaş’tan İlk Yorum

PKK’nın Fesih Kararına Selahattin Demirtaş’tan İlk Yorum

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.05.2025 - 16:02

Terörsüz Türkiye sürecinde 12 Mayıs 2025 tarihe geçen bir gün oldu. PKK, fesih kararını açıklayarak silahları bıraktığını duyurdu. Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum geldi.

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Selahattin Demirtaş'ın Pervin Buldan aracılığıyla gönderdiği mesaj şöyle:

Selahattin Demirtaş'ın Pervin Buldan aracılığıyla gönderdiği mesaj şöyle:

'Herkese selam ve sevgilerimi iletirim.

Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz.

PKK’nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Sn. Öcalan olmak üzere Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Bahçeli’ye, Sn. Özel’e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sn. Ahmet Türk’e ve Sn. Pervin Buldan’a teşekkür ediyoruz. Bu tarihî adımı Sırrı Bey’in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz.

Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.'

5-7 Mayıs tarihlerinde kongresinin toplandığını bildiren PKK'dan fesih açıklaması bugün geldi.

5-7 Mayıs tarihlerinde kongresinin toplandığını bildiren PKK'dan fesih açıklaması bugün geldi.

PKK'dan 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada, 'PKK’nin Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, halkımız üzerindeki inkâr ve imha siyasetini parçaladığını, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK’nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder APO tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı' denildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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