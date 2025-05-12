Şamil Tayyar, 300'e Yakın Örgüt Yöneticisinin Farklı Ülkelere Gideceğini Söyledi

Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile toplanan PKK kongresi geçtiğimiz günlerde toplanmıştı. Kararın kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı söylenen kongre için kapsamlı açıklama bugün yapıldı. İki yerde paralel olarak yürütülen kongrede PKK kendisini feshettiğini söyledi.

Fesih açıklamasından sonra birçok soru işareti oluştu. Bunlardan biri de örgüt üyeleri ve yöneticilerinin akıbetinin ne olacağıydı. Şamil Tayyar bu konuda önemli bir iddia ortaya attı.