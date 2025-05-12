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Şamil Tayyar, 300'e Yakın Örgüt Yöneticisinin Farklı Ülkelere Gideceğini Söyledi

Şamil Tayyar, 300'e Yakın Örgüt Yöneticisinin Farklı Ülkelere Gideceğini Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.05.2025 - 10:31

Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile toplanan PKK kongresi geçtiğimiz günlerde toplanmıştı. Kararın kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı söylenen kongre için kapsamlı açıklama bugün yapıldı. İki yerde paralel olarak yürütülen kongrede PKK kendisini feshettiğini söyledi. 

Fesih açıklamasından sonra birçok soru işareti oluştu. Bunlardan biri de örgüt üyeleri ve yöneticilerinin akıbetinin ne olacağıydı. Şamil Tayyar bu konuda önemli bir iddia ortaya attı.

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Kongre kararı açıklandı, örgüt feshedildi.

Kongre kararı açıklandı, örgüt feshedildi.

PKK, iki farklı yerde paralel olarak yürüttüğü kongresinin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Sonuç bildirisinde örgütün kendini feshettiği açıklandı. Bununla birlikte örgüt üye ve yöneticilerinin akıbeti ve silahların durumu merak konusu olmuştu.

Şamil Tayyar, örgüt yöneticilerinin akıbetini açıkladı.

Şamil Tayyar, örgüt yöneticilerinin akıbetini açıkladı.

Şamil Tayyar, bugün silah bırakacağını duyurduğu PKK için silahların Süleymaniye ve Erbil’de Türkiye’nin gözetiminde teslim edileceğini söyledi.

300'e yakın örgüt yöneticisinin ise Norveç ve Güney Afrika'ya gideceğini söyledi. İran, Irak ve Suriye'ye gitmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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