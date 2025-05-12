Şamil Tayyar, 300'e Yakın Örgüt Yöneticisinin Farklı Ülkelere Gideceğini Söyledi
Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile toplanan PKK kongresi geçtiğimiz günlerde toplanmıştı. Kararın kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı söylenen kongre için kapsamlı açıklama bugün yapıldı. İki yerde paralel olarak yürütülen kongrede PKK kendisini feshettiğini söyledi.
Fesih açıklamasından sonra birçok soru işareti oluştu. Bunlardan biri de örgüt üyeleri ve yöneticilerinin akıbetinin ne olacağıydı. Şamil Tayyar bu konuda önemli bir iddia ortaya attı.
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Kongre kararı açıklandı, örgüt feshedildi.
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Şamil Tayyar, örgüt yöneticilerinin akıbetini açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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