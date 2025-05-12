PKK’nın Kendini Feshetmesi Sonrası AKP’den İlk Açıklama: “PKK’nın Tüm Uzantılarını Kapsayacak Şekilde Olmalı”
AKP Sözcüsü Ömer Çelik 'İmralı’dan yapılan çağrı sonrasında PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, “terörsüz Türkiye” hedefi açısından önemli bir aşamadır. Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır' dedi.
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PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının ardından hükümet kanadından ilk açıklama AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Minareyi çalan kılıfını hazırlar🤣🤣 Türkiye Cumhuriyeti devletine düşmanca politikalar yürütenler lafta ülke için "calışıyorlar"mış. Buna ancak makarna ve çay... Devamını Gör
2.çözüm süreci loading.. (AKP'nin el attığı herşey daha kötü oluyor.Bunu içinde vatan sevgisi olan herkes bilir)Arap sevgisi olan bilemez 😁😁
PYD, ypg, pjk vs. de silah bırakacak mı?