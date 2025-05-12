Sedat Peker Sessizliğini Bozdu, “Türkiye’ye Dönecek” İddialarına Açıklama Yaptı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya hesabından sık sık Sedat Peker paylaşımları yapmasıyla MHP ile arasındaki buzların eridiği belirtilen Sedat Peker hakkında geçtiğimiz günlerde ONLAR TV’de flaş iddialar gündeme gelmişti.

Gazeteci Timur Soykan, Sedat Peker’in Devlet Bahçeli ile iki kez telefonda görüştüğünü, bu görüşme ve hakkında yapılan paylaşımlarla Sedat Peker’in Türkiye’ye dönüşünün önünün açıldığını belirtmişti.

Son olarak Sedat Peker'in hakkında çıkarılacak bir af ile Türkiye'ye dönüş yolunun açılacağı ve gerçi döneceği iddia edilmişti. Peker, X hesabından konuya ilişkin paylaşılan bir gönderiyi yeniden paylaştı. Söz konusu paylaşım şöyle: 'Benim Türkiye’ye dönmek için affa ihtiyacım yok. Af, suç işleyenler için yapılır. Ben suç işlemedim. Bu yargılandığım suçlamalar uydurma, bunlardan zaten beraat edeceğim.