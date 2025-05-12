Sedat Peker Sessizliğini Bozdu, “Türkiye’ye Dönecek” İddialarına Açıklama Yaptı
Son dönemde özellikle İzzet Ulvi Yönter’in sık sık yaptığı paylaşımlarla MHP ile arasındaki buzları erittiği görülen Sedat Peker'den Türkiye'ye dönüşü hakkında ilk kez açıklama geldi. Sedat Peker 'af çıkacak, ‘Türkiye’ye dönecek’ iddialarıyla ilgili bir paylaşım yaparak “Benim Türkiye’ye dönmek için affa ihtiyacım yok” dedi. İşte son dönemde Türkiye’ye dönüş ile ilgili çok fazla paylaşım yapan Sedat Peker’in açıklaması.
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Sedat Peker, “Türkiye’ye dönecek” iddiaları hakkında ilk kez açıklama yaptı.
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Sedat Peker'in açıklaması 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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