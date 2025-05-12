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Sedat Peker Sessizliğini Bozdu, “Türkiye’ye Dönecek” İddialarına Açıklama Yaptı

Sedat Peker Sessizliğini Bozdu, “Türkiye’ye Dönecek” İddialarına Açıklama Yaptı

Sedat Peker
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2025 - 09:05

Son dönemde özellikle İzzet Ulvi Yönter’in sık sık yaptığı paylaşımlarla MHP ile arasındaki buzları erittiği görülen Sedat Peker'den Türkiye'ye dönüşü hakkında ilk kez açıklama geldi. Sedat Peker 'af çıkacak, ‘Türkiye’ye dönecek’ iddialarıyla ilgili bir paylaşım yaparak “Benim Türkiye’ye dönmek için affa ihtiyacım yok” dedi. İşte son dönemde Türkiye’ye dönüş ile ilgili çok fazla paylaşım yapan Sedat Peker’in açıklaması.

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Sedat Peker, “Türkiye’ye dönecek” iddiaları hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Sedat Peker, “Türkiye’ye dönecek” iddiaları hakkında ilk kez açıklama yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya hesabından sık sık Sedat Peker paylaşımları yapmasıyla MHP ile arasındaki buzların eridiği belirtilen Sedat Peker hakkında geçtiğimiz günlerde ONLAR TV’de flaş iddialar gündeme gelmişti. 

Gazeteci Timur Soykan, Sedat Peker’in Devlet Bahçeli ile iki kez telefonda görüştüğünü, bu görüşme ve hakkında yapılan paylaşımlarla Sedat Peker’in Türkiye’ye dönüşünün önünün açıldığını belirtmişti. 

Son olarak Sedat Peker'in hakkında çıkarılacak bir af ile Türkiye'ye dönüş yolunun açılacağı ve gerçi döneceği iddia edilmişti. Peker, X hesabından konuya ilişkin paylaşılan bir gönderiyi yeniden paylaştı. Söz konusu paylaşım şöyle: 'Benim Türkiye’ye dönmek için affa ihtiyacım yok. Af, suç işleyenler için yapılır. Ben suç işlemedim. Bu yargılandığım suçlamalar uydurma, bunlardan zaten beraat edeceğim.

Sedat Peker'in açıklaması 👇

Sedat Peker'in açıklaması 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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