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İzmir Çeşme’deki Tuvalet Ücreti Sosyal Medyada Gündem Oldu

İzmir Çeşme’deki Tuvalet Ücreti Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2025 - 08:37

Havalar ısınmaya başladı, Ege ve Akdeniz sahillerinde hareketlilik artmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu ve tartışma yarattı. İzmir Çeşme’de çekildiği belirtilen bir görüntüde bir tuvaletin ücreti yazıyor. Tuvalet ücreti görenleri adeta şaşkına çevirdi.

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Çeşme’de çekildiği belirtilen bir görüntüde yazan tuvalet ücreti sosyal medyada gündem oldu.

Çeşme’de çekildiği belirtilen bir görüntüde yazan tuvalet ücreti sosyal medyada gündem oldu.

Twitter'da (X) bir kullanıcı İzmir'in Çeşme ilçesinde gördüğü tuvalet ücreti karşısında şoke oldu. 100 lira olan tuvalet ücretinin yazılı olduğu duvarın fotoğrafını çeken vatandaş “Tuvalete gidilecek gibi değil!” notunu düştü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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