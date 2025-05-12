Örgütten Gelen Fesih Kararına CHP'den İlk Açıklama İlhan Uzgel'den Geldi
Cumhuriyet Halk Partisi Dış Politikalar Koordinatörü İlhan Uzgel, PKK tarafından yapılan fesih açıklamasını TELE 1 ekranlarında değerlendirdi. CHP'den yapılan bu ilk açıklamada Uzgel, fesih kararına olumlu baktıklarını söyledi.
Uzgel, 'yüzde yüz olmasa da kamuoyu ve meclis daha fazla bilgilendirilmeli' dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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