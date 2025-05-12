Örgütten Gelen Fesih Kararına CHP'den İlk Açıklama İlhan Uzgel'den Geldi

İlhan Uzgel, kamuoyunda bu açılıma desteğin düşük olduğunun anketlerde görüldüğünü söyledi. Uzgel bunun için de 'Yüzde yüz olmaz elbette bu süreçlerde şeffaflık ama kamuoyunun ve meclisin bilgilendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu mecliste kapalı bir oturum olabilir. Mecliste grubu olan parti liderlerine bilgilendirme yapılabilir' dedi.