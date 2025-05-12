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Örgütten Gelen Fesih Kararına CHP'den İlk Açıklama İlhan Uzgel'den Geldi

Örgütten Gelen Fesih Kararına CHP'den İlk Açıklama İlhan Uzgel'den Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.05.2025 - 11:13

Cumhuriyet Halk Partisi Dış Politikalar Koordinatörü İlhan Uzgel, PKK tarafından yapılan fesih açıklamasını TELE 1 ekranlarında değerlendirdi. CHP'den yapılan bu ilk açıklamada Uzgel, fesih kararına olumlu baktıklarını söyledi. 

Uzgel, 'yüzde yüz olmasa da kamuoyu ve meclis daha fazla bilgilendirilmeli' dedi.

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"Karşı çıkmamız mümkün değil."

"Karşı çıkmamız mümkün değil."

İlhan Uzgel, sürece dair en başından itibaren olumlu yaklaştıklarını ve buna engel olacak pozisyonda olmayacaklarını açıkladıklarını hatırlattı. Uzgel, 'Koşullarımız vardı. Bunlar kamuoyu ve meclisin bilgilendirilmesi, genel bir demokratik dalganın yaşanması ve şehit ve gazi yakınlarının gözünün içine bakabilecek bir süreç yürütülmesiydi.' dedi. 

Uzgel, 'PKK'nın fesih kararını elbette olumlu buruyoruz, aklı başında kimse buna karşı çıkamaz' dedi.

"Yüzde yüz şeffaflık olmaz ama..."

"Yüzde yüz şeffaflık olmaz ama..."

İlhan Uzgel, kamuoyunda bu açılıma desteğin düşük olduğunun anketlerde görüldüğünü söyledi. Uzgel bunun için de 'Yüzde yüz olmaz elbette bu süreçlerde şeffaflık ama kamuoyunun ve meclisin bilgilendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu mecliste kapalı bir oturum olabilir. Mecliste grubu olan parti liderlerine bilgilendirme yapılabilir' dedi.

"Kayyum ve bu farklı bir konu"

"Kayyum ve bu farklı bir konu"

Genel demokratikleşme havasının gelmesi gerektiğini söyleyen İlhan Uzgel, 'PKK kendini feshetmeseydi, kayyumlar devam mı edecekti. Kayyum siyasi etik olarak olmaması gereken bir şey. Bu fesih kararıyla kayyumun pazarlık konusu olduğunu düşünmüyoruz. Kayyumlar zaten olmamalı' dedi. Uzgel bu kıyasın kategorik olarak hatalı olduğunu savundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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