onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fransa Uçakta Uyuşturucu İddiasını Yalanladı: "Bu Peçete, Burun Silmek İçin"

Fransa Uçakta Uyuşturucu İddiasını Yalanladı: "Bu Peçete, Burun Silmek İçin"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2025 - 16:56

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronAlmanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın yer aldığı görüntüler gündem olmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, liderleri uçakta uyuşturucu partisi yapmakla suçlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi iddiaları yalanlandı ve “Manipülasyona karşı uyanık olmalıyız” çağrısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin uçakta uyuşturucu içtiği iddia edilmişti.

Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin uçakta uyuşturucu içtiği iddia edilmişti.

Çok konuşulan görüntüler 👇

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi iddiaları yalanladı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi iddiaları yalanladı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Avrupalı birliği rahatsız edici hale geldiğinde dezenformasyon basit bir mendili bile uyuşturucu gibi gösterecek noktaya geliyor” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu “sahte haberlerin Fransa’nın yurt içi ve yurt dışındaki düşmanları tarafından yayıldığını” söyleyen Elysee Sarayı, “Manipülasyona karşı uyanık olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Bu peçete, burun silmek için”

“Bu peçete, burun silmek için”

Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın paylaşımında, iddialara konu olan görüntülere de yer verildi. Söz konusu beyaz maddenin olduğu yakın çekim fotoğrafta “Bu, burnunuzu silmek için (kullanılan) bir peçete” denildi. 

Avrupalı liderlerin olduğu fotoğrafta ise “Bu, Avrupa birliği. Barışı inşa etmek için” ifadelerine yer verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın