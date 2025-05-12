Fransa Uçakta Uyuşturucu İddiasını Yalanladı: "Bu Peçete, Burun Silmek İçin"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın yer aldığı görüntüler gündem olmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, liderleri uçakta uyuşturucu partisi yapmakla suçlamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi iddiaları yalanlandı ve “Manipülasyona karşı uyanık olmalıyız” çağrısında bulundu.
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Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin uçakta uyuşturucu içtiği iddia edilmişti.
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Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi iddiaları yalanladı.
“Bu peçete, burun silmek için”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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