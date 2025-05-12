Rakıya Zam Geldi: Zammın Ardından Güncel Rakı Fiyatları

Ülkece en çok duyduğumuz kelimelerden biri de ‘zam’. Dikkat! Bu içeriğimizde oldukça fazla ‘zam’ kelimesini göreceksiniz. Son zam rakıya geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir rakı grubuna zam yapıldığını duyurdu. İşte güncel rakı fiyatları.