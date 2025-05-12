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Rakıya Zam Geldi: Zammın Ardından Güncel Rakı Fiyatları

Rakıya Zam Geldi: Zammın Ardından Güncel Rakı Fiyatları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.05.2025 - 15:42

Ülkece en çok duyduğumuz kelimelerden biri de ‘zam’. Dikkat! Bu içeriğimizde oldukça fazla ‘zam’ kelimesini göreceksiniz. Son zam rakıya geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir rakı grubuna zam yapıldığını duyurdu. İşte güncel rakı fiyatları.

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Rakıya zam geldi!

Rakıya zam geldi!

Rakı zammını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar’ın yaptığı paylaşıma göre Mey rakı grubuna zam geldi. Zammın 'maliyet' gerekçesi nedeniyle yapıldığını ifade eden Dündar, güncel rakı fiyatlarını da paylaştı.

Dündar'ın paylaşımına göre güncel rakı fiyatları:

Dündar'ın paylaşımına göre güncel rakı fiyatları:
twitter.com

Paylaşılan listeye göre 35 cl'lik en ucuz rakı 549 TL oldu. 70 cl’lik rakının fiyatı ise bin 495 TL’ye kadar çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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