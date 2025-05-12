Rakıya Zam Geldi: Zammın Ardından Güncel Rakı Fiyatları
Ülkece en çok duyduğumuz kelimelerden biri de ‘zam’. Dikkat! Bu içeriğimizde oldukça fazla ‘zam’ kelimesini göreceksiniz. Son zam rakıya geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir rakı grubuna zam yapıldığını duyurdu. İşte güncel rakı fiyatları.
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Rakıya zam geldi!
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Dündar'ın paylaşımına göre güncel rakı fiyatları:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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