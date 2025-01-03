Biraya Zam Geldi: 4 Ocak Tarihi İtibarıyla Fiyatlar Değişecek

2025 öyle bir geldi ki her gün ve neredeyse her saat yeni bir zam haberini “Yeter” diye okuduk. Maaş zamları, vergi zamları, ekmek zammı derken durun daha bitmedi. Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, biralara 12-15 lira arasında zam geldiğini duyurdu.

X’te ‘@zamajans’ isimli hesap ise 4 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak bira gruplarının yeni fiyatlarını paylaştı.