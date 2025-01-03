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Biraya Zam Geldi: 4 Ocak Tarihi İtibarıyla Fiyatlar Değişecek

Biraya Zam Geldi: 4 Ocak Tarihi İtibarıyla Fiyatlar Değişecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2025 - 18:30

2025 öyle bir geldi ki her gün ve neredeyse her saat yeni bir zam haberini “Yeter” diye okuduk. Maaş zamları, vergi zamları, ekmek zammı derken durun daha bitmedi. Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, biralara 12-15 lira arasında zam geldiğini duyurdu. 

X’te ‘@zamajans’ isimli hesap ise 4 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak bira gruplarının yeni fiyatlarını paylaştı.

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2025 zamlarla birlikte hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Maaş zamları, vergi zamları derken market raflarında fiyatlar hızla değişmeye başladı. Son zam ise biraya yönelik oldu.

2025 zamlarla birlikte hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Maaş zamları, vergi zamları derken market raflarında fiyatlar hızla değişmeye başladı. Son zam ise biraya yönelik oldu.

Yeni zam bira gruplarına geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, biralara 12-15 TL arasında zam geldiğini X hesabından paylaştı.

Yeni zam bira gruplarına geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, biralara 12-15 TL arasında zam geldiğini X hesabından paylaştı.
twitter.com

Aybaş ortalama bir biranın fiyatının 85-100 TL arası olacağını paylaştı.

X’te ‘@zamajans’ isimli hesap bira zamlarının 4 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacağını paylaştı.

X’te ‘@zamajans’ isimli hesap bira zamlarının 4 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacağını paylaştı.

Paylaşıma göre zam Anadolu Grubu biralarını etkiledi. En düşük bira fiyatı 50 TL oldu.

Paylaşıma göre zam Anadolu Grubu biralarını etkiledi. En düşük bira fiyatı 50 TL oldu.

Zamma gelen tepkiler şöyle oldu:

Zamma gelen tepkiler şöyle oldu:
twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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