Starbucks’a Zam Geldi: En Uygun Fiyatlı Kahve 95 TL Oldu

Kahve devi Starbucks’ın Türkiye’de ürünlerine zam geldi. Dünyaca ünlü kahve zinciri fiyatlarını 3 Ocak 2025 itibarıyla güncelledi. Starbucks’ta en uygun fiyatlı kahve 95 TL ile küçük boy filtre kahve oldu. En pahalı kahve ise 180 TL ile büyük boy White Chocolate Mocha oldu.