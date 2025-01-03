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Ekonomi
Starbucks’a Zam Geldi: En Uygun Fiyatlı Kahve 95 TL Oldu

Starbucks’a Zam Geldi: En Uygun Fiyatlı Kahve 95 TL Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2025 - 16:19

Kahve devi Starbucks’ın Türkiye’de ürünlerine zam geldi. Dünyaca ünlü kahve zinciri fiyatlarını 3 Ocak 2025 itibarıyla güncelledi. Starbucks’ta en uygun fiyatlı kahve 95 TL ile küçük boy filtre kahve oldu. En pahalı kahve ise 180 TL ile büyük boy White Chocolate Mocha oldu.

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Starbucks Türkiye yaklaşık yüzde 36 oranında zam yaptı. Dünyaca ünlü kahve zincirinin fiyatları bugün itibarıyla (3 Ocak 2025) güncellendi.

Starbucks Türkiye yaklaşık yüzde 36 oranında zam yaptı. Dünyaca ünlü kahve zincirinin fiyatları bugün itibarıyla (3 Ocak 2025) güncellendi.

Starbucks’ta en uygun fiyatlı kahve 95 TL fiyatıyla küçük boy filtre kahve oldu. En yüksek fiyatlı kahve ise 180 TL ile büyük boy White Chocolate Mocha oldu.

Starbucks’ta en uygun fiyatlı kahve 95 TL fiyatıyla küçük boy filtre kahve oldu. En yüksek fiyatlı kahve ise 180 TL ile büyük boy White Chocolate Mocha oldu.

Ancak yemek sipariş uygulamalarının mağaza fiyatlarına ek fiyat eklediği görüldü. Mağaza fiyatı 95 TL olan küçük boy filtre kahvenin bir yemek sipariş uygulamasında 115 TL’den sattığı görülüyor.

Ancak yemek sipariş uygulamalarının mağaza fiyatlarına ek fiyat eklediği görüldü. Mağaza fiyatı 95 TL olan küçük boy filtre kahvenin bir yemek sipariş uygulamasında 115 TL’den sattığı görülüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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