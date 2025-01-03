Starbucks’a Zam Geldi: En Uygun Fiyatlı Kahve 95 TL Oldu
Starbucks’a Zam Geldi: En Uygun Fiyatlı Kahve 95 TL Oldu
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Starbucks Türkiye yaklaşık yüzde 36 oranında zam yaptı. Dünyaca ünlü kahve zincirinin fiyatları bugün itibarıyla (3 Ocak 2025) güncellendi.
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Starbucks’ta en uygun fiyatlı kahve 95 TL fiyatıyla küçük boy filtre kahve oldu. En yüksek fiyatlı kahve ise 180 TL ile büyük boy White Chocolate Mocha oldu.
Ancak yemek sipariş uygulamalarının mağaza fiyatlarına ek fiyat eklediği görüldü. Mağaza fiyatı 95 TL olan küçük boy filtre kahvenin bir yemek sipariş uygulamasında 115 TL’den sattığı görülüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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