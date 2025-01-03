Nasıl Ev Alınacağını Anlatan Kullanıcıya Anlatıp Anlatacağına Pişman Ettiren Yorumlar
Nasıl Ev Alınacağını Anlatan Kullanıcıya Anlatıp Anlatacağına Pişman Ettiren Yorumlar
X’te ‘@MahmutGundogdu’ isimli kullanıcı ‘@diillarra’ isimli kullanıcının “Yıllarca yemeden içmeden köpek gibi çalışarak bir ev alamayacağız” paylaşımını alıntılayarak “Bu ev bile alamayacağız karamsarlığını anlamıyorum” yazdı. Mahmut Gündoğdu, bu tweet üzerinden nasıl ev alınacağına dair tavsiyelerde bulundu.
Gündoğdu’nun önerileri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kullanıcı nasıl ev alınacağını anlattığına anlatacağına pişman oldu.
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X'te bir kullanıcı yıllarca 'köpek gibi çalışsa'da bir ev alamayacağına dair bir paylaşım gerçekleştirdi.
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"Oyuncakları almayacak, kahvecilere para kaptırmayacaksınız."
Kullanıcı, bir matematik hesabıyla anlattı:
Gündoğdu'nun paylaşımları tepki çekti. Kullanıcılardan gelen tepkiler ise şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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