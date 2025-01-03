Nasıl Ev Alınacağını Anlatan Kullanıcıya Anlatıp Anlatacağına Pişman Ettiren Yorumlar

'Kayseri, Kırşehir Ankara burada 2 milyon altına evler var. İlk eviniz ise kurallar değişmedi ise %80ine kredi alabiliyorsunuz. 400bin tl biriktin. Kredi siciliniz kötü değilse mortgage ile evinizi alırsınız. 56k evin fiyatı. Bu sizi zorlarsa iki kişi alın. Ama olay şu ilk sene oha derken ikinci sene zor gelmeyecek , üçüncü yıl ise kira gibi kalacak. Bu esnada içine oturursan kira ödemezsin.

Yoksa kiraya gersihsib. İlk sene 10bin desen 46k yapar kredisi. 10 yıllık çekersen 35. İkinci sene kira artıyor. Gibi. Mesele her seferinde bir tuğla koymak. Para kartopu gibi yapilip, biraz büyütünce artik kendi kendini büyütür. Yemeyeceksin, biriktireceksin. Cimrilikten bahsetmiyorum. Tugla tuğla inşa etmekten bahsediyorum. Enflasyonu yararınıza kullanmayı öğrenin.'