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Nasıl Ev Alınacağını Anlatan Kullanıcıya Anlatıp Anlatacağına Pişman Ettiren Yorumlar

Nasıl Ev Alınacağını Anlatan Kullanıcıya Anlatıp Anlatacağına Pişman Ettiren Yorumlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2025 - 15:44

X’te ‘@MahmutGundogdu’ isimli kullanıcı ‘@diillarra’ isimli kullanıcının “Yıllarca yemeden içmeden köpek gibi çalışarak bir ev alamayacağız” paylaşımını alıntılayarak “Bu ev bile alamayacağız karamsarlığını anlamıyorum” yazdı. Mahmut Gündoğdu, bu tweet üzerinden nasıl ev alınacağına dair tavsiyelerde bulundu.

Gündoğdu’nun önerileri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kullanıcı nasıl ev alınacağını anlattığına anlatacağına pişman oldu.

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X'te bir kullanıcı yıllarca 'köpek gibi çalışsa'da bir ev alamayacağına dair bir paylaşım gerçekleştirdi.

X'te bir kullanıcı yıllarca 'köpek gibi çalışsa'da bir ev alamayacağına dair bir paylaşım gerçekleştirdi.
twitter.com

'@diillarra' isimli kullanıcı paylaşımında 'Köpek gibi çalışsam ne değişecek? Yıllarca yemeden içmeden köpek gibi çalışarak bir ev alamayacağız, yetmediği gibi ev sahibi kirayı kaç yapacak diye streslenip maaşın 2/3’ünü kiraya vereceğiz' ifadelerini kullandı.

Paylaşıma yanıt veren Mahmut Gündoğdu isimli kullanıcı ise "Bu ev bile alamayacağız karamsarlığını anlamıyorum" diyerek cümlesine başladı.

"Oyuncakları almayacak, kahvecilere para kaptırmayacaksınız."

"Oyuncakları almayacak, kahvecilere para kaptırmayacaksınız."
twitter.com

'Ama unutmayın bu bir seçim meselesi. Yani ev alacağım diye hedef koydu işeniz gidip benim gibi beyaz yaka oyuncakları almayacak, kahvecilere para kaptırmayacaksınız. Eksi faizde enflasyon sizden yana.  Evden alırsınız araba da. Tutumlu olun ve çalışın yeter ki.'

Kullanıcı, bir matematik hesabıyla anlattı:

Kullanıcı, bir matematik hesabıyla anlattı:
twitter.com

'Kayseri, Kırşehir Ankara burada 2 milyon altına evler var.  İlk eviniz ise kurallar değişmedi ise %80ine kredi alabiliyorsunuz. 400bin tl biriktin. Kredi siciliniz kötü değilse mortgage ile evinizi alırsınız. 56k evin fiyatı. Bu sizi zorlarsa iki kişi alın. Ama olay şu ilk sene oha derken ikinci sene zor gelmeyecek , üçüncü yıl ise kira gibi kalacak. Bu esnada içine oturursan kira ödemezsin.

Yoksa kiraya gersihsib. İlk sene 10bin desen 46k yapar kredisi. 10 yıllık çekersen 35.  İkinci sene kira artıyor. Gibi.  Mesele her seferinde bir tuğla koymak. Para kartopu gibi yapilip, biraz büyütünce artik kendi kendini büyütür.  Yemeyeceksin, biriktireceksin. Cimrilikten bahsetmiyorum. Tugla tuğla inşa etmekten bahsediyorum. Enflasyonu yararınıza kullanmayı öğrenin.'

Gündoğdu'nun paylaşımları tepki çekti. Kullanıcılardan gelen tepkiler ise şöyle oldu 👇

Gündoğdu'nun paylaşımları tepki çekti. Kullanıcılardan gelen tepkiler ise şöyle oldu 👇
twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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