İstanbul Havalimanı Pahalılıkta Birinci Oldu: İtalyan Gazete “Kırılması Zor Rekor” Sözleriyle Yer Verdi
İstanbul Havalimanı Pahalılıkta Birinci Oldu: İtalyan Gazete “Kırılması Zor Rekor” Sözleriyle Yer Verdi
Dünyanın en iyi havalimanı sıralamalarında ilk üçte yer alan İstanbul Havalimanı pahalılığı ile de nam salmış durumda. Bu durum İtalyan gazetesinin sayfalarında da yer aldı. Gazete, dünyadaki havalimanlarını karşılaştırdığı haberinde İstanbul Havalimanı'nın pahalılıkta birinci olduğunu yazdı. Havalimanında yiyecek içecek fiyatları diğer ülkelerdeki havalimanlarına fark attı. Haberde, İstanbul Havalimanı'ndaki pahalılık 'Kırılması zor bir rekora daha imza atıyor' ifadeleriyle yer aldı.
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İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanları sıralamasında sık sık ilk üçte yer alırken en çok uçuşun gerçekleştiği havalimanı olarak da ilk 10’da yer alıyor.
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İstanbul Havalimanı sadece büyüklüğüyle konuşulmuyor rekor pahalılığıyla da herkesi şaşırtmayı sürdürüyor.
Gazete İstanbul Havalimanı’nda yiyecek içecek raflarındaki fotoğrafı paylaştı.
“Kırılması zor bir rekorada daha imza atıyor.”
Haberde görüşlerine yer verilen Uluslararası Avrupa Havalimanları Konseyi genel müdürü Olivier Jankovec, “Havalimanlarında yer kiralayanlar kendi fiyatlarını belirleme konusunda ticari özgürlüğe sahip, bizim müdahale etmeye yetkimiz yok” dedi.
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Tepkiler ise şöyle geldi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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