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İstanbul Havalimanı Pahalılıkta Birinci Oldu: İtalyan Gazete “Kırılması Zor Rekor” Sözleriyle Yer Verdi

İstanbul Havalimanı Pahalılıkta Birinci Oldu: İtalyan Gazete “Kırılması Zor Rekor” Sözleriyle Yer Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2025 - 09:54

Dünyanın en iyi havalimanı sıralamalarında ilk üçte yer alan İstanbul Havalimanı pahalılığı ile de nam salmış durumda. Bu durum İtalyan gazetesinin sayfalarında da yer aldı. Gazete, dünyadaki havalimanlarını karşılaştırdığı haberinde İstanbul Havalimanı'nın pahalılıkta birinci olduğunu yazdı. Havalimanında yiyecek içecek fiyatları diğer ülkelerdeki havalimanlarına fark attı. Haberde, İstanbul Havalimanı'ndaki pahalılık 'Kırılması zor bir rekora daha imza atıyor' ifadeleriyle yer aldı.

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İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanları sıralamasında sık sık ilk üçte yer alırken en çok uçuşun gerçekleştiği havalimanı olarak da ilk 10’da yer alıyor.

İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanları sıralamasında sık sık ilk üçte yer alırken en çok uçuşun gerçekleştiği havalimanı olarak da ilk 10’da yer alıyor.

İstanbul Havalimanı sadece büyüklüğüyle konuşulmuyor rekor pahalılığıyla da herkesi şaşırtmayı sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı sadece büyüklüğüyle konuşulmuyor rekor pahalılığıyla da herkesi şaşırtmayı sürdürüyor.

Öyle ki bu pahalılık İtalyan gazetesi Corriere Della Sera’nın ekonomi sayfalarında yer aldı. 

Kaynak

Gazete İstanbul Havalimanı’nda yiyecek içecek raflarındaki fotoğrafı paylaştı.

Gazete İstanbul Havalimanı’nda yiyecek içecek raflarındaki fotoğrafı paylaştı.

Kasım tarihli haberde yer alan fotoğraflarda suyu 9 euro, ufak bir sandviçin 11-16 euro arasında değiştiği görülüyor.

“Kırılması zor bir rekorada daha imza atıyor.”

“Kırılması zor bir rekorada daha imza atıyor.”

İtalyan gazetesi İstanbul Havalimanı’ndaki pahalılığı “ Kıtalararası uçuş yapanlar için de önemli bir merkez olan Türkiye havalimanı, kırılması zor bir rekora daha imza atıyor” sözleriyle anlattı. 

Haberde kahveden suya sandviçten kruvasana kadar pek çok ürünün fiyatı ‘rekor’ olarak yer aldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Uluslararası Avrupa Havalimanları Konseyi genel müdürü Olivier Jankovec, “Havalimanlarında yer kiralayanlar kendi fiyatlarını belirleme konusunda ticari özgürlüğe sahip, bizim müdahale etmeye yetkimiz yok” dedi.

Haberde görüşlerine yer verilen Uluslararası Avrupa Havalimanları Konseyi genel müdürü Olivier Jankovec, “Havalimanlarında yer kiralayanlar kendi fiyatlarını belirleme konusunda ticari özgürlüğe sahip, bizim müdahale etmeye yetkimiz yok” dedi.

Grafikte İstanbul Havalimanı su, kahve, kruvasan, sandviç fiyatları nedeniyle listenin ilk sırasında görülüyor.

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Tepkiler ise şöyle geldi:

Tepkiler ise şöyle geldi:
twitter.com

Bizim havaalanı yeme içmede dünyanın en pahalısı seçilmiş

Şunun fırsatçılık değil de sadece TL'nin değerli olması ile alaka kurulmasına inanamıyorum

Hesap da bilmiyorlar,

o zaman TL 135% değer kaybetmeli yani USDTRY 83, GBPTRY 114 olmalı

Fırsatçılara yol yapıyorsunuz, haklı bulmayın...

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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