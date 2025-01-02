İstanbul Havalimanı Pahalılıkta Birinci Oldu: İtalyan Gazete “Kırılması Zor Rekor” Sözleriyle Yer Verdi

İtalyan gazetesi İstanbul Havalimanı’ndaki pahalılığı “ Kıtalararası uçuş yapanlar için de önemli bir merkez olan Türkiye havalimanı, kırılması zor bir rekora daha imza atıyor” sözleriyle anlattı.

Haberde kahveden suya sandviçten kruvasana kadar pek çok ürünün fiyatı ‘rekor’ olarak yer aldı.