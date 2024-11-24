Zincir Markette Pahalılık İsyanı! "Geçinemiyoruz, Açız"

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İzmir'de zincir markete giden bir vatandaş fiyatların pahalılığına isyan etti. Sinir krizi geçiren yaşlı adam, 'Her şey çok pahalı geçinemiyoruz. Açız. Kendime zarar vereceğim.” diye bağırdı. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı yaşlı adam, güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı. Yaşlı adamın sürüklenerek götürülme görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
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Ülkemizde her geçen gün daha da artan gıda enflasyonu nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlarda biri, gittiği zincir marketteki fiyatlara isyan etti.
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Çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan yaşlı adam, "Her şey çok pahalı geçinemiyoruz. Açız. Kendime zarar vereceğim.” diye bağırdı.
Yaşlı adamın, güvenlik görevlileri tarafından yaka paça çıkarıldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. İşte o anlar; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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