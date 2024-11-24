onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Zincir Markette Pahalılık İsyanı! "Geçinemiyoruz, Açız"

Zincir Markette Pahalılık İsyanı! "Geçinemiyoruz, Açız"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
24.11.2024 - 19:47

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İzmir'de zincir markete giden bir vatandaş fiyatların pahalılığına isyan etti. Sinir krizi geçiren yaşlı adam, 'Her şey çok pahalı geçinemiyoruz. Açız. Kendime zarar vereceğim.” diye bağırdı. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı yaşlı adam, güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı. Yaşlı adamın sürüklenerek götürülme görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkemizde her geçen gün daha da artan gıda enflasyonu nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlarda biri, gittiği zincir marketteki fiyatlara isyan etti.

Ülkemizde her geçen gün daha da artan gıda enflasyonu nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlarda biri, gittiği zincir marketteki fiyatlara isyan etti.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan yaşlı adam, "Her şey çok pahalı geçinemiyoruz. Açız. Kendime zarar vereceğim.” diye bağırdı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan yaşlı adam, "Her şey çok pahalı geçinemiyoruz. Açız. Kendime zarar vereceğim.” diye bağırdı.

Yaşlı adamın, güvenlik görevlileri tarafından yaka paça çıkarıldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. İşte o anlar; 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın