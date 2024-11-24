onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Aksaray'da İlk Karın Keyfini Böyle Çıkardı: 65 Yaşındaki Sami Yüksel'den Geleneksel Kar Banyosu

Aksaray'da İlk Karın Keyfini Böyle Çıkardı: 65 Yaşındaki Sami Yüksel'den Geleneksel Kar Banyosu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 19:09

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Türkiye'de havalar hızla soğurken, birçok şehirde kar yağışları kendini göstermeye başladı. Aksaray'da gece saatlerinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı, hem hayatı olumsuz etkiledi hem de ilginç bir manzaraya sahne oldu. Bir turizm firmasında çalışan 65 yaşındaki Sami Yüksel , her yıl sabırsızlıkla beklediği kar yağışını, alışılmışın dışında bir şekilde kutladı. Sabahın erken saatlerinde parka gelen Yüksel, soğuk havaya aldırmadan kendini karın içine bıraktı. O anlar kameralara yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu ilginç alışkanlığını uzun yıllardır sürdürdüğünü belirten Sami Yüksel, kar banyosunu hem sağlığı hem de manevi huzuru için yaptığını söyledi.

Bu ilginç alışkanlığını uzun yıllardır sürdürdüğünü belirten Sami Yüksel, kar banyosunu hem sağlığı hem de manevi huzuru için yaptığını söyledi.

Ben her gün soğuk suyla banyo yaparım. Bugün de banyomu karla burada yaptım” diyen Yüksel, uzun süredir kar yağışını özlediğini dile getirdi.

Ben her gün soğuk suyla banyo yaparım. Bugün de banyomu karla burada yaptım” diyen Yüksel, uzun süredir kar yağışını özlediğini dile getirdi.

Geçen yıl kar yağışı olmaması nedeniyle bu ritüelini gerçekleştiremediğini ifade eden Yüksel, sözlerine şöyle devam etti: “Uzun zamandır Aksaray’a kar yağmıyordu. Allah’ın rahmeti bereketi dünyanın üzerine olsun. Geçen yıl kar olmayınca banyo yapamamıştım. Bu yıl da yağışı büyük bir heyecanla bekledim. Kara hasret kalmıştık, bu yıl içimizi ısıttı.”

Video için👇📽️

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın