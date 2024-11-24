Aksaray'da İlk Karın Keyfini Böyle Çıkardı: 65 Yaşındaki Sami Yüksel'den Geleneksel Kar Banyosu

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Türkiye'de havalar hızla soğurken, birçok şehirde kar yağışları kendini göstermeye başladı. Aksaray'da gece saatlerinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı, hem hayatı olumsuz etkiledi hem de ilginç bir manzaraya sahne oldu. Bir turizm firmasında çalışan 65 yaşındaki Sami Yüksel , her yıl sabırsızlıkla beklediği kar yağışını, alışılmışın dışında bir şekilde kutladı. Sabahın erken saatlerinde parka gelen Yüksel, soğuk havaya aldırmadan kendini karın içine bıraktı. O anlar kameralara yansıdı.
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Bu ilginç alışkanlığını uzun yıllardır sürdürdüğünü belirten Sami Yüksel, kar banyosunu hem sağlığı hem de manevi huzuru için yaptığını söyledi.
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Ben her gün soğuk suyla banyo yaparım. Bugün de banyomu karla burada yaptım” diyen Yüksel, uzun süredir kar yağışını özlediğini dile getirdi.
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