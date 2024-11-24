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İsrail'in Hava Saldırısı Sonrası Gülümsedi! Lübnanlı Yaşlı Adamın Sakinliği Gündem Oldu

İsrail'in Hava Saldırısı Sonrası Gülümsedi! Lübnanlı Yaşlı Adamın Sakinliği Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
24.11.2024 - 17:57

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İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları yeniden şiddetini artırırken, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlendi. Saldırı esnasında evinde oturan Lübnanlı yaşlı vatandaş patlamanın şok dalgasını gülümseyerek karşıladı. Binanın sarsıntısı ve ev halkının bağırışmalarına aldırış etmeyen yaşlı adamın hastalığı olup olmadığı henüz bilinmezken, sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede çok sayıda yorum aldı. 

Kaynak: Al Jazeera English

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İsrail şiddeti Orta Doğu'daki şiddetini her geçen gün artırırken, dün akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail şiddeti Orta Doğu'daki şiddetini her geçen gün artırırken, dün akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yerleşim yerlerine de isabet eden saldırılar esnasında bir evde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Koltuğunda otururken evinin yakınlarına isabet eden roketin şok dalgasına aldırış etmeyen yaşlı bir adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Yerleşim yerlerine de isabet eden saldırılar esnasında bir evde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Koltuğunda otururken evinin yakınlarına isabet eden roketin şok dalgasına aldırış etmeyen yaşlı bir adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Evin sarsılmasıyla birlikte evde bulunan diğer insanların bağırışları duyulurken, yaşlı adamın gülümsediği görüldü. İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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