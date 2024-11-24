onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sünnet Anında Pavyon Şarkısı Dinleyen 4 Aylık Bebek Sosyal Medyada Viral Oldu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Sünnet Anında Pavyon Şarkısı Dinleyen 4 Aylık Bebek Sosyal Medyada Viral Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.11.2024 - 16:19

Bir doktor meslek hayatının en ilginç anlarından birini sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede viral oldu. Doktor, sünnet işlemi sırasında 4 aylık bebeğin sadece pavyon şarkısı dinlerken sakinleştiğini ve başka hiçbir müzikle rahatlamadığını anlatırken, bu durumu esprili bir dille dile getirdi. Paylaşımında 'Umarım ailenin tarlası yoktur' diyerek izleyenleri güldürdü. Ve tabi ki o anlara ait videoya yorumlar da gecikmedi. 

Buyrun izliyoruz 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Birçok cerrahın müzik ile kendilerini daha rahat hissettikleri, ameliyata daha iyi konsantre olabildiklerini biliyoruz. Müzik dinleyerek sakinleşen bebekleri de duyduk ama pavyon şarkısıyla susan bebeği ilk kez duyuyoruz.

Birçok cerrahın müzik ile kendilerini daha rahat hissettikleri, ameliyata daha iyi konsantre olabildiklerini biliyoruz. Müzik dinleyerek sakinleşen bebekleri de duyduk ama pavyon şarkısıyla susan bebeği ilk kez duyuyoruz.

Bir doktor meslek hayatında karşılaştığı ilginç bir durumu sosyal medya takipçileriyle paylaştı ve büyük ilgi gördü. @drfaithdz kullanıcı adıyla paylaşım yapan doktor gerçekleştirdiği sünnet işlemi sırasında 4 aylık bebeğin sadece pavyon şarkısı dinleyerek sakinleştiğini söyledi.

Bir doktor meslek hayatında karşılaştığı ilginç bir durumu sosyal medya takipçileriyle paylaştı ve büyük ilgi gördü. @drfaithdz kullanıcı adıyla paylaşım yapan doktor gerçekleştirdiği sünnet işlemi sırasında 4 aylık bebeğin sadece pavyon şarkısı dinleyerek sakinleştiğini söyledi.

Bebek diğer tüm müzikleri reddederken pavyon şarkısıyla sakinleşmesi doktoru ve hastane ekibini şaşkına çevirdi. "Mecbur kalınca istediğini yaptık" diyen doktor paylaşımında "Umarım ailenin tarlası yoktur" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

Bebek diğer tüm müzikleri reddederken pavyon şarkısıyla sakinleşmesi doktoru ve hastane ekibini şaşkına çevirdi. "Mecbur kalınca istediğini yaptık" diyen doktor paylaşımında "Umarım ailenin tarlası yoktur" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

İşte o anlar:

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın