Sünnet Anında Pavyon Şarkısı Dinleyen 4 Aylık Bebek Sosyal Medyada Viral Oldu
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Sünnet Anında Pavyon Şarkısı Dinleyen 4 Aylık Bebek Sosyal Medyada Viral Oldu
Bir doktor meslek hayatının en ilginç anlarından birini sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede viral oldu. Doktor, sünnet işlemi sırasında 4 aylık bebeğin sadece pavyon şarkısı dinlerken sakinleştiğini ve başka hiçbir müzikle rahatlamadığını anlatırken, bu durumu esprili bir dille dile getirdi. Paylaşımında 'Umarım ailenin tarlası yoktur' diyerek izleyenleri güldürdü. Ve tabi ki o anlara ait videoya yorumlar da gecikmedi.
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Birçok cerrahın müzik ile kendilerini daha rahat hissettikleri, ameliyata daha iyi konsantre olabildiklerini biliyoruz. Müzik dinleyerek sakinleşen bebekleri de duyduk ama pavyon şarkısıyla susan bebeği ilk kez duyuyoruz.
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Bir doktor meslek hayatında karşılaştığı ilginç bir durumu sosyal medya takipçileriyle paylaştı ve büyük ilgi gördü. @drfaithdz kullanıcı adıyla paylaşım yapan doktor gerçekleştirdiği sünnet işlemi sırasında 4 aylık bebeğin sadece pavyon şarkısı dinleyerek sakinleştiğini söyledi.
Bebek diğer tüm müzikleri reddederken pavyon şarkısıyla sakinleşmesi doktoru ve hastane ekibini şaşkına çevirdi. "Mecbur kalınca istediğini yaptık" diyen doktor paylaşımında "Umarım ailenin tarlası yoktur" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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