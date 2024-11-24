Sünnet Anında Pavyon Şarkısı Dinleyen 4 Aylık Bebek Sosyal Medyada Viral Oldu

Bir doktor meslek hayatının en ilginç anlarından birini sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede viral oldu. Doktor, sünnet işlemi sırasında 4 aylık bebeğin sadece pavyon şarkısı dinlerken sakinleştiğini ve başka hiçbir müzikle rahatlamadığını anlatırken, bu durumu esprili bir dille dile getirdi. Paylaşımında 'Umarım ailenin tarlası yoktur' diyerek izleyenleri güldürdü. Ve tabi ki o anlara ait videoya yorumlar da gecikmedi.

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