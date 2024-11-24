En Güzel Öğretmenler Günü Kutlaması: Öğretmenler Gününde Atandığı Haberini Alan Bir Öğretmenin Sevinç Anları

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Yurdun dört bir yanında, tüm öğretmenlerimizin bu özel günü öğrencileri tarafından coşkuyla kutlanıyor. Fakat bu özel günde unutulmaması gereken bir grup var ki o da atanmayı bekleyen öğretmenler. Onlar, mesleklerini icra etmek için sabırsızlıkla bekleyen, bilgi ve deneyimlerini gelecek nesillerle paylaşmayı arzulayan öğretmen adayları. Bu nedenle, Öğretmenler Günü'nü kutlarken, atanmayı bekleyen bu öğretmenleri de hatırlamak ve onların da hakkını teslim etmek önemli.