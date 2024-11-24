En Güzel Öğretmenler Günü Kutlaması: Öğretmenler Gününde Atandığı Haberini Alan Bir Öğretmenin Sevinç Anları

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Kaynak: https://www.tiktok.com/@biressamgibi/...
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Yurdun dört bir yanında, tüm öğretmenlerimizin bu özel günü öğrencileri tarafından coşkuyla kutlanıyor. Fakat bu özel günde unutulmaması gereken bir grup var ki o da atanmayı bekleyen öğretmenler. Onlar, mesleklerini icra etmek için sabırsızlıkla bekleyen, bilgi ve deneyimlerini gelecek nesillerle paylaşmayı arzulayan öğretmen adayları. Bu nedenle, Öğretmenler Günü'nü kutlarken, atanmayı bekleyen bu öğretmenleri de hatırlamak ve onların da hakkını teslim etmek önemli.
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24 Kasım öğretmenler gününde, atandığını öğrenen bir öğretmen, sevincini annesiyle paylaştı.
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Öğretmenin ve annesinin o anları, izleyenlerin de kalbini ısıttı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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