onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Büyük Ressamların Çalışmalarını Yaparken Kullandıkları Boya Paletlerini Daha Önce Görmüş müydünüz?

Büyük Ressamların Çalışmalarını Yaparken Kullandıkları Boya Paletlerini Daha Önce Görmüş müydünüz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2024 - 19:34

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Resim sanatı, insanlık tarihindeki en eski ve en etkileyici sanat dallarından biridir. Ressamlar, tuval üzerinde hayal güçlerini ve duygularını ifade ederler. Her bir fırça darbesi, bir hikayeyi, bir duyguyu ya da bir düşünceyi temsil eder. Resim sanatı, insanın iç dünyasını, hayallerini, düşüncelerini ve hislerini dış dünyaya aktarmanın en etkili yoludur. Bu sanat dalı, birçok farklı teknik ve stilleri barındırır. Her ressam, kendi tarzını ve tekniğini oluşturur.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCo4ti...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir resim sanatçısı, büyük ressamların kullandıkları paletleri paylaştı.

Bir resim sanatçısı, büyük ressamların kullandıkları paletleri paylaştı.

Her birinin paletinin de resimleri gibi kendi tarzlarını yansıtması dikkat çekti.

Her birinin paletinin de resimleri gibi kendi tarzlarını yansıtması dikkat çekti.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın