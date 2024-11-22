Her Kuşakta Farklıymış: Farklı Yaş Grupları Parmakların İsimlerini Nasıl Öğreniyor?

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Her nesil, bir öncekinden önemli ölçüde farklılık gösterir. Sürekli değişen ve gelişen dünya, bu nesillerin de kendine özgü özellikler ve eğilimler geliştirmesine yol açar. Bu durum, sosyal, ekonomik ve teknolojik alanlarda farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle, her neslin kendine has bir kimliği ve anlayışı vardır. Bu kimlik ve anlayış, onların dünyayı algılama biçimlerini, değerlerini ve hedeflerini şekillendirir. Bu da her alanda farklılıkların oluşmasına sebep olur.
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'damlabektasyatar' isimli sosyal medya kullanıcısı 4 farklı kuşağa el parmaklarının isimlerini sordu.
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Her birinin birbirinden farklı olması, kuşak farkını bir kere daha ortaya koydu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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