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Sihirli Annem'in 'Kerem'i Michele Cedolin Film Haberinin Kendisine Verilmediğini Söyleyip İnceden Sitem Etti!

Sihirli Annem'in 'Kerem'i Michele Cedolin Film Haberinin Kendisine Verilmediğini Söyleyip İnceden Sitem Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.04.2025 - 10:36

Çocukluğumuzun unutulmaz dizilerinden olan Sihirli Annem, yıllar sonra sinema filmi olarak geri dönüyor. Eski efsane kadroyu yeniden bizlerle buluşturmaya hazırlanan 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminde eski çocuk oyuncular birer yetişkin olarak karşımıza çıkacak. 

Sihirli Annem dizisinde 'Kerem' karakterine hayat veren Michele Cedolin ise sosyal medya hesabından yaptığı sitemli paylaşımında film haberinin kendisine verilmediğini açıkladı.

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2003-2005 yılları arasında ekranlarımızı renklendiren Sihirli Annem yayınlandığı döneme damgasını vurmayı başarmıştı.

2003-2005 yılları arasında ekranlarımızı renklendiren Sihirli Annem yayınlandığı döneme damgasını vurmayı başarmıştı.

Finali üzerinden 20 yıl geçse de unutmadığımız, kanalları gezerken tekrar bölümlerine denk geldiğimizde hala severek izlediğimiz Sihirli Annem dizisinin film versiyonun çekileceği haberi büyük ses getirmişti. Büyük bir kitleyi inanılmaz heyecanlandıran 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'de dizideki efsane kadronun aynı şekilde filmde de olacağı açıklanmıştı. 

Hatta Nevra Serezli 'Eda Peri' olarak hafızalarımıza kazınan Defne Joy Foster'ın da yapay zeka teknolojisiyle filmde yer alacağını söylemişti.

Dizinin çocuk oyuncularından biri de 'Kerem' karakterine hayat veren Michele Cedolin olmuştu.

Dizinin çocuk oyuncularından biri de 'Kerem' karakterine hayat veren Michele Cedolin olmuştu.

Geçtiğimiz gün çekimleri sona eren 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filmine dair dikkat çeken bir açıklamada bulunan Michele, dizinin filme dönüştürüleceği haberinin kendisine verilmediğini ifade etti. 

Instagram hesabından bir video paylaşıp 'Sihirli Annem film oluyormuş. Ben de sizinle beraber öğrendim' ifadelerini kullanan Michele Cedolin'in inceden sitemli sözleri de dikkatlerden kaçmadı.

"Maalesef bana haber verme nezaketi gösterilmedi. Ama yine de mutluyum, çünkü Sihirli Annem çok önemli bir diziydi."

Michele Cedolin'in "Sizce Kerem niçin çağırılmadı?" diye sorması üzerine kullanıcılardan da yorumlar gecikmedi...

Michele Cedolin'in "Sizce Kerem niçin çağırılmadı?" diye sorması üzerine kullanıcılardan da yorumlar gecikmedi...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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