Sihirli Annem'in 'Kerem'i Michele Cedolin Film Haberinin Kendisine Verilmediğini Söyleyip İnceden Sitem Etti!
Çocukluğumuzun unutulmaz dizilerinden olan Sihirli Annem, yıllar sonra sinema filmi olarak geri dönüyor. Eski efsane kadroyu yeniden bizlerle buluşturmaya hazırlanan 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminde eski çocuk oyuncular birer yetişkin olarak karşımıza çıkacak.
Sihirli Annem dizisinde 'Kerem' karakterine hayat veren Michele Cedolin ise sosyal medya hesabından yaptığı sitemli paylaşımında film haberinin kendisine verilmediğini açıkladı.
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2003-2005 yılları arasında ekranlarımızı renklendiren Sihirli Annem yayınlandığı döneme damgasını vurmayı başarmıştı.
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Dizinin çocuk oyuncularından biri de 'Kerem' karakterine hayat veren Michele Cedolin olmuştu.
"Maalesef bana haber verme nezaketi gösterilmedi. Ama yine de mutluyum, çünkü Sihirli Annem çok önemli bir diziydi."
Michele Cedolin'in "Sizce Kerem niçin çağırılmadı?" diye sorması üzerine kullanıcılardan da yorumlar gecikmedi...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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