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Sihirli Annem'in Çilek'inden Sürpriz Açıklama: "Film Çekimlerini Tamamladık!"

Sihirli Annem'in Çilek'inden Sürpriz Açıklama: "Film Çekimlerini Tamamladık!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.04.2025 - 17:19

Çocukluğumuzun unutulmaz dizisi Sihirli Annem film oluyor. Üstelik dizide Betüş, Çilek, Dudu, Sadık; sevdiğimiz tüm karakterler bir arada olacak. Yeniden filmde buluşan ekibin bir de sürprizi var: Defne Joy Foster. 

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'da sürpriz bir açıklama geldi. Çekimleri tamamlanan film ile ilgili heyecan veren açıklamasını sizlerle buluşturuyoruz!

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Sihirli Annem eski kadro bir arada: Defne Joy Foster dahil...

Sihirli Annem eski kadro bir arada: Defne Joy Foster dahil...

Efsane çocukluk hikayemiz Sihirli Annem günümüzde yeniden sinemaya uyarlanıyor. Üstelik sevdiğimiz tüm karakterlere hayat veren ekip bir arada! Buna Defne Joy Foster da dahil.

Yapay zeka sürprizi herkesi heyecanlandırdı!

Yapay zeka sürprizi herkesi heyecanlandırdı!

Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya'nın rol alacağını duyurmuştu. Ardından Nevra Serezli hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın da yapay zeka kullanılarak filmde yer alacağını açıkladı.

Defne Joy Foster Sihirli Annem filminde nasıl görünecek, merak edenler için görseli aşağıda bulabilirsiniz👇🏻

Defne Joy Foster Sihirli Annem filminde nasıl görünecek, merak edenler için görseli aşağıda bulabilirsiniz👇🏻

'Eda Peri'yi canlandıran Defne Joy Foster sürprizinin ardından müjdeli haber Çilek'ten geldi.

'Eda Peri'yi canlandıran Defne Joy Foster sürprizinin ardından müjdeli haber Çilek'ten geldi.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya, TikTok'ta paylaştığı videoda çekimleri tamamladıklarını açıkladı. Dahası filmin kısa bir zamanda seyirciyle buluşacağı haberini de verdi. Biz çok heyecanlandık. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İşte o sürpriz haberi verdiği video:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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