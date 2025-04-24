Sihirli Annem'in Çilek'inden Sürpriz Açıklama: "Film Çekimlerini Tamamladık!"
Çocukluğumuzun unutulmaz dizisi Sihirli Annem film oluyor. Üstelik dizide Betüş, Çilek, Dudu, Sadık; sevdiğimiz tüm karakterler bir arada olacak. Yeniden filmde buluşan ekibin bir de sürprizi var: Defne Joy Foster.
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'da sürpriz bir açıklama geldi. Çekimleri tamamlanan film ile ilgili heyecan veren açıklamasını sizlerle buluşturuyoruz!
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Sihirli Annem eski kadro bir arada: Defne Joy Foster dahil...
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Yapay zeka sürprizi herkesi heyecanlandırdı!
Defne Joy Foster Sihirli Annem filminde nasıl görünecek, merak edenler için görseli aşağıda bulabilirsiniz👇🏻
'Eda Peri'yi canlandıran Defne Joy Foster sürprizinin ardından müjdeli haber Çilek'ten geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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