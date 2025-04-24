Sihirli Annem'in Çilek'inden Sürpriz Açıklama: "Film Çekimlerini Tamamladık!"

Çocukluğumuzun unutulmaz dizisi Sihirli Annem film oluyor. Üstelik dizide Betüş, Çilek, Dudu, Sadık; sevdiğimiz tüm karakterler bir arada olacak. Yeniden filmde buluşan ekibin bir de sürprizi var: Defne Joy Foster.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'da sürpriz bir açıklama geldi. Çekimleri tamamlanan film ile ilgili heyecan veren açıklamasını sizlerle buluşturuyoruz!