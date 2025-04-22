Set Çalışanı Yener Yalçın Hepimizin Merak Ettiği O Soruyu Yanıtladı: Survivor Gerçek mi, Kurgu mu?

Survivor setinde çalışan fenomen Yener Yalçın, yıllardır tartışılan bir soruyu yanıtladı. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor gerçek mi yoksa kurgu mu? Kamera arkasında neler oluyor? Yarışmacılar gerçekten o şartlarda mı yaşıyor? Yalçın, bilinmeyenleri tek tek açıkladı. Detaylar şaşırtıcı!