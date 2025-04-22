Set Çalışanı Yener Yalçın Hepimizin Merak Ettiği O Soruyu Yanıtladı: Survivor Gerçek mi, Kurgu mu?
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Set çalışanı Yener Yalçın, “Survivor gerçek mi?” sorusunu yanıtladı.
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Yarışmacılar yemek çalacak kadar açlarmış!
Haftalık ödeme alıyorlarmış.
Bazı seslerin sonradan eklendiğini söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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