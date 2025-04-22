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Set Çalışanı Yener Yalçın Hepimizin Merak Ettiği O Soruyu Yanıtladı: Survivor Gerçek mi, Kurgu mu?

Set Çalışanı Yener Yalçın Hepimizin Merak Ettiği O Soruyu Yanıtladı: Survivor Gerçek mi, Kurgu mu?

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.04.2025 - 15:58

Survivor setinde çalışan fenomen Yener Yalçın, yıllardır tartışılan bir soruyu yanıtladı. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor gerçek mi yoksa kurgu mu? Kamera arkasında neler oluyor? Yarışmacılar gerçekten o şartlarda mı yaşıyor? Yalçın, bilinmeyenleri tek tek açıkladı. Detaylar şaşırtıcı!

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Set çalışanı Yener Yalçın, “Survivor gerçek mi?” sorusunu yanıtladı.

Set çalışanı Yener Yalçın, “Survivor gerçek mi?” sorusunu yanıtladı.

İzleyicilerin aklındaki tüm soru işaretlerini gideren Yalçın, yarışmanın bilinmeyen yönleri, kurgu iddiaları ve sahne arkası olaylarla ilgili bir videoda konuştu.

Yarışmacılar yemek çalacak kadar açlarmış!

Yarışmacılar yemek çalacak kadar açlarmış!

Yalçın, önce gerçekten yarışmacıların aç kalıp kalmadığını netleştirdi. Bu soruya verdiği yanıt, 'Yarım bıraktığınız yemeği çalacak kadar.' oldu

Haftalık ödeme alıyorlarmış.

Haftalık ödeme alıyorlarmış.

Yarışmacıların haftalık ödeme aldığını söyleyen Yalçın, 'Bu nedenle canla başla mücadele ediyorlar. Yarışmacıların ekrandaki halleri de bu nedenle gerçek.' dedi.

Bazı seslerin sonradan eklendiğini söyledi.

Bazı seslerin sonradan eklendiğini söyledi.

Yalçın, özellikle mekanizma açılma sesleri gibi izlerken heyecan uyandıran bazı seslerin sonradan eklendiğini söyledi.

İşte o video:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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