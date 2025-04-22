Ünlü Gazeteci Müge Anlı'nın Magazin Programı Sunduğu Gençlik Yıllarından Görüntüsü
Kaynak: https://www.tiktok.com/@girlythings21...
Yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla evlerimize konuk olan ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı'nın bir dönem magazin programı sunduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. TikTok'ta ünlü gazetecinin gençlik yıllarında sunduğu bir magazin programından görüntüler gündem oldu. İşte, '@girlythings2112' adlı hesaptan paylaşılan o görüntüler...
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Müge Anlı, yıllardır ekranların en çok izlenen programlarından birine imza atarak geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazandı.
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Müge Anlı kariyerine magazin gazeteciliğiyle başladı ve uzun süre bu alanda çalışmalar yaptı.
Müge Anlı'nın gençlik yıllarından bir video gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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