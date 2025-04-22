Ünlü Gazeteci Müge Anlı'nın Magazin Programı Sunduğu Gençlik Yıllarından Görüntüsü

Yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla evlerimize konuk olan ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı'nın bir dönem magazin programı sunduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. TikTok'ta ünlü gazetecinin gençlik yıllarında sunduğu bir magazin programından görüntüler gündem oldu. İşte, '@girlythings2112' adlı hesaptan paylaşılan o görüntüler...