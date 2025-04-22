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Esra Erol'daki Fatih Aydın'ın Ölümünde Araştırılan Kişi de Otel Odasında Ölü Bulundu!

Esra Erol'daki Fatih Aydın'ın Ölümünde Araştırılan Kişi de Otel Odasında Ölü Bulundu!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.04.2025 - 12:17

Esra Erol'da aranan Fatih Aydın, geçtiğimiz günlerde ölü bulunmuştu. Esra Erol, genç adamın vefatının sebebini araştırırken ilginç bir olay daha yaşandı. Fatih Aydın'ın ölümündeki okların işaret ettiği bir isim daha otel odasında ölü bulundu. İşte Esra Erol'un yayınında yaşanan son gelişmeler...

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Esra Erol, Fatih Aydın'ın ölümünü araştırıyor.

Esra Erol, Fatih Aydın'ın ölümünü araştırıyor.

Esra Erol'da yayınlarında kayıp olarak aranan Fatih Aydın 9 ay sonra ölü olarak bulundu. 22 yaşındaki gencin ölümü şüpheli bulundu. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporu beklenirken Esra Erol, Fatih Aydın'a ne olduğunu araştırmaya başladı ve ilginç bir detaya ulaştı.

Fatih Aydın'ın ölümündeki kilit isim Olcay Barut otel odasında ölü bulundu.

Fatih Aydın'ın ölümündeki kilit isim Olcay Barut otel odasında ölü bulundu.

Fatih Aydın'ın ölümü ile ilgili görgü tanıklarının aktardıkları bilgiler Erdoğan Yıldız isimli bir kişiyi işaret ediyordu. Erdoğan Yıldız'ın yasaklı madde kullandığı ve sattığı iddiaları gündeme geldi. Bir görgü tanığının ifadesine göre ise Fatih'in bedeninin bulunduğu olay yerinde Erdoğan Yıldız'ın şortu vardı. İddiaların odağındaki kişinin Küçükçekmece sahilde zaman zaman kadın kılığında gezindiği ve 'Yağmur' ismini kullandığı ortaya çıktı.

Esra Erol'un ekibinden Caner Toygar, Erdoğan Yıldız'ı bulmak için araştırmaya koyuldu ve bu kişinin yerine Olcay Barut'un bilebileceği bilgisini aldıklarını açıkladı. İhbarın ardından Olcay Barut'un peşine düşen Esra Erol'un ekibi kendisini bir otel odasında ölü olarak bulduklarını açıkladılar.

Canlı yayındaki o anları buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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