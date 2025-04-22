Esra Erol'daki Fatih Aydın'ın Ölümünde Araştırılan Kişi de Otel Odasında Ölü Bulundu!

Fatih Aydın'ın ölümü ile ilgili görgü tanıklarının aktardıkları bilgiler Erdoğan Yıldız isimli bir kişiyi işaret ediyordu. Erdoğan Yıldız'ın yasaklı madde kullandığı ve sattığı iddiaları gündeme geldi. Bir görgü tanığının ifadesine göre ise Fatih'in bedeninin bulunduğu olay yerinde Erdoğan Yıldız'ın şortu vardı. İddiaların odağındaki kişinin Küçükçekmece sahilde zaman zaman kadın kılığında gezindiği ve 'Yağmur' ismini kullandığı ortaya çıktı.

Esra Erol'un ekibinden Caner Toygar, Erdoğan Yıldız'ı bulmak için araştırmaya koyuldu ve bu kişinin yerine Olcay Barut'un bilebileceği bilgisini aldıklarını açıkladı. İhbarın ardından Olcay Barut'un peşine düşen Esra Erol'un ekibi kendisini bir otel odasında ölü olarak bulduklarını açıkladılar.

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