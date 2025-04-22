Esra Erol'daki Fatih Aydın'ın Ölümünde Araştırılan Kişi de Otel Odasında Ölü Bulundu!
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Esra Erol, Fatih Aydın'ın ölümünü araştırıyor.
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Fatih Aydın'ın ölümündeki kilit isim Olcay Barut otel odasında ölü bulundu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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