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Esra Erol'da Aranan Fatih Aydın Ölü Bulunmuştu: Görgü Tanığının İfadesi Şoke Etti!

Esra Erol'da Aranan Fatih Aydın Ölü Bulunmuştu: Görgü Tanığının İfadesi Şoke Etti!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.04.2025 - 18:36

9 aydır Esra Erol'da aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın, geçtiğimiz gün metruk bir binada ölü olarak bulundu. Adli tıptan çıkan DNA sonucu kimliğini doğruladıktan sonra Erol, ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak üzere olayı programda işlemeye devam etti. Yayına Fatih Aydın'a ait olduğu ortaya çıkan cansız bedeni bulan görgü tanığı katıldı. Tanığın ifadeleri kan dondurdu.

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Aylardır aranan Fatih Aydın ölü olarak bulundu.

Aylardır aranan Fatih Aydın ölü olarak bulundu.

7 Temmuz 2024’te kaybolan Fatih Aydın, 15 Nisan'da Küçükçekmece Fatih Mahallesi’nde, metruk bir binanın arka kısmındaki boş arazide ölü olarak bulundu. DNA sonucu Fatih Aydın'ın kimliğini doğruladı. Ancak şimdi gözler otopsi sonucunda.

Fatih Aydın öldü mü, öldürüldü mü?

Fatih Aydın öldü mü, öldürüldü mü?

Esra Erol bu sorunun peşine düştü. Genç adamın aylar sonra üstelik daha önce kimliğinin bulunduğu noktaya çok yakın bir yerde bulunması herkesin dikkatini çekti. Erol'un yayınına cansız bedeni bulan görgü tanığı da katılarak ifade verdi.

"Bedeni yapış yapış olmuştu!"

"Bedeni yapış yapış olmuştu!"

Görgü tanığının ifadesine göre Fatih Aydın'ın cansız bedeni çürümüştü. Ancak etrafa baskın bir koku yaymıyordu. Bu ifade genç adamın çok daha önceden öldüğü ve beklediği tahminlerini yarattı. Diğer yandan altında yalnızca iç çamaşırı olduğunu da tanık ilk ifadesinde söylemişti.

Görgü tanığının canlı yayında bir başka ifadesinde ise 'İç organları kalmamıştı. Kemikleri belliydi. Tamamen yapışkan bir yapı olmuştu. Derisi artık çürümüştü. Yağlı ve yapışkan bir yapıydı.' dedi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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