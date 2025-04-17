Esra Erol'da Aranan Fatih Aydın Ölü Bulunmuştu: Görgü Tanığının İfadesi Şoke Etti!

Görgü tanığının ifadesine göre Fatih Aydın'ın cansız bedeni çürümüştü. Ancak etrafa baskın bir koku yaymıyordu. Bu ifade genç adamın çok daha önceden öldüğü ve beklediği tahminlerini yarattı. Diğer yandan altında yalnızca iç çamaşırı olduğunu da tanık ilk ifadesinde söylemişti.

Görgü tanığının canlı yayında bir başka ifadesinde ise 'İç organları kalmamıştı. Kemikleri belliydi. Tamamen yapışkan bir yapı olmuştu. Derisi artık çürümüştü. Yağlı ve yapışkan bir yapıydı.' dedi.