Esra Erol'da Aranan Fatih Aydın Ölü Bulunmuştu: Görgü Tanığının İfadesi Şoke Etti!
9 aydır Esra Erol'da aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın, geçtiğimiz gün metruk bir binada ölü olarak bulundu. Adli tıptan çıkan DNA sonucu kimliğini doğruladıktan sonra Erol, ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak üzere olayı programda işlemeye devam etti. Yayına Fatih Aydın'a ait olduğu ortaya çıkan cansız bedeni bulan görgü tanığı katıldı. Tanığın ifadeleri kan dondurdu.
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Aylardır aranan Fatih Aydın ölü olarak bulundu.
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Fatih Aydın öldü mü, öldürüldü mü?
"Bedeni yapış yapış olmuştu!"
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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