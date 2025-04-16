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İki Sürpriz İsim: Müge Anlı Yeni Programının İlk Konuklarını Açıkladı!

İki Sürpriz İsim: Müge Anlı Yeni Programının İlk Konuklarını Açıkladı!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.04.2025 - 21:12

Müge Anlı geçtiğimiz günlerde izleyicisini sezon arasında yalnız bırakmayacağını açıkladı. Onu hep sabah kuşağında izlemeye alışmıştık ancak bu kez Anlı, yarışma programı sunacak. Üstelik programın ilk konuklarını da bugünkü canlı yayında açıkladı. Bakın bakalım kimler olacakmış...

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Müge Anlı yeni programıyla ekranlarda olacak.

Müge Anlı yeni programıyla ekranlarda olacak.

Sabah kuşağında yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen başarılı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, bu kez bambaşka bir formatla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla kayıpları bulup olayları aydınlatan Anlı, şimdi izleyenlerini şaşırtacak bir projeye imza atıyor. Uzun süredir ekranlarda yer almayan yarışma programı 'Güven Bana', yeniden hayat buluyor!

Anlı, yeni yarışma programının müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden verdi ve başvuru sürecini başlattı bile. Her ne kadar programın kesin yayın tarihi henüz açıklanmasa da yaz sezonunda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Müge Anlı, yeni programının ilk konuklarını canlı yayında açıkladı.

Müge Anlı, yeni programının ilk konuklarını canlı yayında açıkladı.

Tatlı Sert programında yeni projesi hakkında konuşan Anlı, sürpriz bir şekilde ilk konuklarını da bulduğunu açıkladı. Uzun yıllardır kendisine sabah programında eşlik eden Prof. Dr. Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan'a teklifte bulunan Anlı, alkış topladı. 

Şevki Hoca her ne kadar Rahmi Bey'i ikna etmeye çalışsa da ünlü avukat biraz çekingen davrandı. Ancak Anlı, teklifinden vazgeçmedi. Birlikte yarışma programında sorulara yanıt vermeyi kabul eden ekranların sevilen iki ismi kazanacakları rakamı da bir hayır kurumuna bağışlayacaklarını açıkladılar. 

Siz Güven Bana'yı izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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