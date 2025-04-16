İki Sürpriz İsim: Müge Anlı Yeni Programının İlk Konuklarını Açıkladı!
Müge Anlı geçtiğimiz günlerde izleyicisini sezon arasında yalnız bırakmayacağını açıkladı. Onu hep sabah kuşağında izlemeye alışmıştık ancak bu kez Anlı, yarışma programı sunacak. Üstelik programın ilk konuklarını da bugünkü canlı yayında açıkladı. Bakın bakalım kimler olacakmış...
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Müge Anlı yeni programıyla ekranlarda olacak.
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Müge Anlı, yeni programının ilk konuklarını canlı yayında açıkladı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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