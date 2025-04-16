İki Sürpriz İsim: Müge Anlı Yeni Programının İlk Konuklarını Açıkladı!

Sabah kuşağında yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen başarılı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, bu kez bambaşka bir formatla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla kayıpları bulup olayları aydınlatan Anlı, şimdi izleyenlerini şaşırtacak bir projeye imza atıyor. Uzun süredir ekranlarda yer almayan yarışma programı 'Güven Bana', yeniden hayat buluyor!

Anlı, yeni yarışma programının müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden verdi ve başvuru sürecini başlattı bile. Her ne kadar programın kesin yayın tarihi henüz açıklanmasa da yaz sezonunda izleyiciyle buluşması bekleniyor.