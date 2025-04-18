Survivor'da Son Oyun Oynandı: Türkiye Ödülünü Kazanan 4 İsim Belli Oldu!
Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, yarışmacılara unutulmaz bir ödül sürprizi yaptı. Acil durum konseyinde yaptığı açıklamada, ödül oyununu kazanan yarışmacıların tam 24 saatliğine Türkiye'ye götürüleceğini duyurdu. Hatta Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı çıktığı için Türkiye'ye döndüğünde hapse gireceğinden oyunları bilerek kaybetmişti.
Peki, Türkiye ödülünü kazanan o isimler kimler oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor tarihinde ilk kez yarışmacılar Türkiye'ye dönecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye ödülünü kazanan 4 yarışmacı belli oldu.
Hikmet Tuğsuz bilerek yarışmayı kaybetmişti.
Dokunulmazlığı kaybeden takım arasından haftanın son eleme adayı Yiğit Poyraz seçildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın