Survivor'da Son Oyun Oynandı: Türkiye Ödülünü Kazanan 4 İsim Belli Oldu!

Survivor yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı bulunduğundan Türkiye'ye dönünce tutuklanacak. Bu nedenle Türkiye ödülü için girdiği yarışta bilerek kaybettiği çokça konuşuldu.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, iki yeni suça karışan Hikmet'in '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklanacağı öğrenilmişti.