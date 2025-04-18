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Survivor'da Son Oyun Oynandı: Türkiye Ödülünü Kazanan 4 İsim Belli Oldu!

Survivor'da Son Oyun Oynandı: Türkiye Ödülünü Kazanan 4 İsim Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.04.2025 - 08:18

Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, yarışmacılara unutulmaz bir ödül sürprizi yaptı. Acil durum konseyinde yaptığı açıklamada, ödül oyununu kazanan yarışmacıların tam 24 saatliğine Türkiye'ye götürüleceğini duyurdu. Hatta Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı çıktığı için Türkiye'ye döndüğünde hapse gireceğinden oyunları bilerek kaybetmişti.

Peki, Türkiye ödülünü kazanan o isimler kimler oldu?

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Survivor tarihinde ilk kez yarışmacılar Türkiye'ye dönecek.

Survivor tarihinde ilk kez yarışmacılar Türkiye'ye dönecek.

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, ada koşulları ve zorlu parkurlar arasında kıyasıya mücadele devam ederken, bu sürpriz moral kaynağı oldu.

Yarışmacılar, 24 saatliğine de olsa adadan uzaklaşıp memleket hasreti giderecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye ödülünü kazanan 4 yarışmacı belli oldu.

Türkiye ödülünü kazanan 4 yarışmacı belli oldu.

Türkiye biletini kazanan ilk dört isim de belli oldu: Yusuf Yıldız, Almeda Baylan, Batuhan Gökgöz ve son olarak Adem Kılıçcı.

Hikmet Tuğsuz bilerek yarışmayı kaybetmişti.

Hikmet Tuğsuz bilerek yarışmayı kaybetmişti.

Survivor yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı bulunduğundan Türkiye'ye dönünce tutuklanacak. Bu nedenle Türkiye ödülü için girdiği yarışta bilerek kaybettiği çokça konuşuldu. 

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, iki yeni suça karışan Hikmet'in '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklanacağı öğrenilmişti.

Dokunulmazlığı kaybeden takım arasından haftanın son eleme adayı Yiğit Poyraz seçildi.

Dokunulmazlığı kaybeden takım arasından haftanın son eleme adayı Yiğit Poyraz seçildi.

Böylece yarışmada eleme adayları Sedat Kapurtu, Volkan Çetinkaya, Batuhan Gökgöz ve Yiğit Poyraz oldu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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