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Beklenen An Geldi! Prens Dizisinin Yeni Sezon Afişi Yayınlandı!

Beklenen An Geldi! Prens Dizisinin Yeni Sezon Afişi Yayınlandı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.04.2025 - 20:22

​Giray Altınok’un başrolünde yer aldığı ve senaryosunu Kerem Özdoğan ile birlikte kaleme aldığı “Prens” dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezon afişi de yayınlandı. İşte meraklısına Prens 3. sezon ile ilgili tüm detaylar...

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Bongomya'nın Prens'i dönüyor.

Bongomya'nın Prens'i dönüyor.

Hayali krallığın pek de popüler olmayan prensinin başına gelen komik olayları izlemelere doyamadık. Sonunda yeni sezon müjdesi de geldi. Prens 3. sezon yayın tarihi belli oldu.

'Prens' dizisinin 3. sezonu, 9 Mayıs'ta MAX platformunda yayınlanmaya başlayacak.

'Prens' dizisinin 3. sezonu, 9 Mayıs'ta MAX platformunda yayınlanmaya başlayacak.

Haftalık olarak yayınlanacak diziyi her Cuma yeni bölümüyle izleme fırsatı yakalayacağız.

Prens'ten güzel haberler peş peşe!

Prens'ten güzel haberler peş peşe!

Bu güzel haberin ardından fragman da gelmişti. Son olarak dizinin afişi de yayınlandı. Yeni sezon afişi pek bir havalı. Bakalım siz beğenecek misiniz? Yorumlarda buluşalım...

Fragmanı hatırlayalım...

İşte o afiş:

İşte o afiş:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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