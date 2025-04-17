Beklenen An Geldi! Prens Dizisinin Yeni Sezon Afişi Yayınlandı!

​Giray Altınok’un başrolünde yer aldığı ve senaryosunu Kerem Özdoğan ile birlikte kaleme aldığı “Prens” dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezon afişi de yayınlandı. İşte meraklısına Prens 3. sezon ile ilgili tüm detaylar...