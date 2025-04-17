Beklenen An Geldi! Prens Dizisinin Yeni Sezon Afişi Yayınlandı!
Giray Altınok’un başrolünde yer aldığı ve senaryosunu Kerem Özdoğan ile birlikte kaleme aldığı “Prens” dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezon afişi de yayınlandı. İşte meraklısına Prens 3. sezon ile ilgili tüm detaylar...
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Bongomya'nın Prens'i dönüyor.
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'Prens' dizisinin 3. sezonu, 9 Mayıs'ta MAX platformunda yayınlanmaya başlayacak.
Prens'ten güzel haberler peş peşe!
İşte o afiş:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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