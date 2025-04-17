Yine mi Be Adam?! Kızılcık Şerbeti Fatih'in Sosyal Medyada Yayılan Fotoğrafı İçimize Kurt Düşürdü!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm çekimlerinden olduğu tahmin edilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafta, ilk sezon karısı Doğa'yı aldatan kötü şöhretli Fatih'in Firaz'ın eski sevgilisi Defne ile bir pozu var. O fotoğrafa izleyenlerden yorum yağıyor. Fatih yine mi Doğa'yı aldatacak? İşte detaylar...