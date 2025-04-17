Yine mi Be Adam?! Kızılcık Şerbeti Fatih'in Sosyal Medyada Yayılan Fotoğrafı İçimize Kurt Düşürdü!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm çekimlerinden olduğu tahmin edilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafta, ilk sezon karısı Doğa'yı aldatan kötü şöhretli Fatih'in Firaz'ın eski sevgilisi Defne ile bir pozu var. O fotoğrafa izleyenlerden yorum yağıyor. Fatih yine mi Doğa'yı aldatacak? İşte detaylar...
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Kızılcık Şerbeti'nden bir fotoğraf sosyal medyanın gündeminde.
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Fotoğrafta kim var dersiniz? Fatih ve Defne...
Lafı çok uzatmadan buyrun o fotoğraf👇🏻
Altına gelen yorumlara bakacak olursak Fatih'in yolu yol değil.
İçimize kurt düşürdün Fatih.
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Sicilin temiz değil Fatih, biz ne yapalım?
Umarız düşündüğümüz şey olmaz.
Ah be Fatih...
Siz ne düşünüyorsunuz?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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