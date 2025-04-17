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Yine mi Be Adam?! Kızılcık Şerbeti Fatih'in Sosyal Medyada Yayılan Fotoğrafı İçimize Kurt Düşürdü!

Yine mi Be Adam?! Kızılcık Şerbeti Fatih'in Sosyal Medyada Yayılan Fotoğrafı İçimize Kurt Düşürdü!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.04.2025 - 21:25

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm çekimlerinden olduğu tahmin edilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafta, ilk sezon karısı Doğa'yı aldatan kötü şöhretli Fatih'in Firaz'ın eski sevgilisi Defne ile bir pozu var. O fotoğrafa izleyenlerden yorum yağıyor. Fatih yine mi Doğa'yı aldatacak? İşte detaylar...

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Kızılcık Şerbeti'nden bir fotoğraf sosyal medyanın gündeminde.

Kızılcık Şerbeti'nden bir fotoğraf sosyal medyanın gündeminde.

Biliyorsunuz ki Şerbo'muzun bel kemiği Pembe Ünal hayatını kaybetti. Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılığının ardından hikayenin nereye evrileceği herkesin merak ettiği bir konuydu. Yavaş yavaş sinyalleri aldığımız gelecek bölüm fragmanının ardından yine gelecek bölümlerden bir fotoğraf yayınlandı.

Fotoğrafta kim var dersiniz? Fatih ve Defne...

Fotoğrafta kim var dersiniz? Fatih ve Defne...

Şimdi kimsenin günahını almayalım. Bu fotoğraf normal bir fotoğraf gibi görünüyor. İkili yalnızca karşılıklı konuşuyor bu pozda. Fakat bizim Fatih'e güvenimiz kalmamış galiba...

Lafı çok uzatmadan buyrun o fotoğraf👇🏻

Lafı çok uzatmadan buyrun o fotoğraf👇🏻

Altına gelen yorumlara bakacak olursak Fatih'in yolu yol değil.

Altına gelen yorumlara bakacak olursak Fatih'in yolu yol değil.
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İçimize kurt düşürdün Fatih.

İçimize kurt düşürdün Fatih.
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Sicilin temiz değil Fatih, biz ne yapalım?

Sicilin temiz değil Fatih, biz ne yapalım?
twitter.com

Umarız düşündüğümüz şey olmaz.

Umarız düşündüğümüz şey olmaz.
twitter.com

Ah be Fatih...

Ah be Fatih...
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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