Esra Erol'un Muhabirinin Fatih Aydın'ın Ailesiyle Görüştüğü Anlar Gizlice Kaydedildi!

Esra Erol'da aranan Fatih Aydın geçtiğimiz günlerde ölü olarak bulundu. Aylardır bu dosyaya emek veren Esra Erol yayınlarında Faith Aydın'a ne olduğunu araştırmaya devam ederken sosyal medyada bir görüntü dolaşmaya başladı. Esra Erol'un muhabiri Ülkü Tepe'nin Fatih Aydın'ın ailesiyle yaptığı özel görüşme gizlice kayda alınıp sosyal medyada yayınlandı.