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Esra Erol'un Muhabirinin Fatih Aydın'ın Ailesiyle Görüştüğü Anlar Gizlice Kaydedildi!

Esra Erol'un Muhabirinin Fatih Aydın'ın Ailesiyle Görüştüğü Anlar Gizlice Kaydedildi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.04.2025 - 09:59

Esra Erol'da aranan Fatih Aydın geçtiğimiz günlerde ölü olarak bulundu. Aylardır bu dosyaya emek veren Esra Erol yayınlarında Faith Aydın'a ne olduğunu araştırmaya devam ederken sosyal medyada bir görüntü dolaşmaya başladı. Esra Erol'un muhabiri Ülkü Tepe'nin Fatih Aydın'ın ailesiyle yaptığı özel görüşme gizlice kayda alınıp sosyal medyada yayınlandı.

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Esra Erol tam 9 aydır Fatih Aydın'ı arıyordu.

Esra Erol tam 9 aydır Fatih Aydın'ı arıyordu.

Henüz 22 yaşındaki Fatih Aydın geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'deki metruk bir binada cansız olarak bulundu. Genç adama ne olduğunu Esra Erol yayınlarında araştırmaya koyuldu.

Esra Erol, Fatih Aydın'ı bulmak için bir gün bile geri adım atmadı.

Esra Erol, Fatih Aydın'ı bulmak için bir gün bile geri adım atmadı.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayından beri canla başla bu olayla ilgili araştırma yapan Esra Erol, haberi aldığında gözyaşlarına boğulmuştu. Biz de onunla birlikte Fatih'in ölü bulunmasına çok üzüldük.

Türkiye'nin gündemine yerleşen olayda bir görüntü yayıldı.

Türkiye'nin gündemine yerleşen olayda bir görüntü yayıldı.

TikTok üzerinden, aileyle özel olarak görüşen Esra Erol'un muhabiri Ülkü Tepe'nin görüntüleri yayıldı. Orada bulunan bir kişi tarafından çekilen görüntülerde Tepe'nin 'Biz olmasaydık bu dosya kapanmıştı. Fatih kayıp olarak aranmıyordu bile.' dediği anlar sosyal medyada dolaşmaya başladı.

O görüntüler:

Görüntünün altına gelen yorumlarda kimisi muhabirin bu sözlerini eleştirdi, kimisi de haklı buldu.

Görüntünün altına gelen yorumlarda kimisi muhabirin bu sözlerini eleştirdi, kimisi de haklı buldu.
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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