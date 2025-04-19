Esra Erol'un Muhabirinin Fatih Aydın'ın Ailesiyle Görüştüğü Anlar Gizlice Kaydedildi!
Esra Erol'da aranan Fatih Aydın geçtiğimiz günlerde ölü olarak bulundu. Aylardır bu dosyaya emek veren Esra Erol yayınlarında Faith Aydın'a ne olduğunu araştırmaya devam ederken sosyal medyada bir görüntü dolaşmaya başladı. Esra Erol'un muhabiri Ülkü Tepe'nin Fatih Aydın'ın ailesiyle yaptığı özel görüşme gizlice kayda alınıp sosyal medyada yayınlandı.
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Esra Erol tam 9 aydır Fatih Aydın'ı arıyordu.
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Esra Erol, Fatih Aydın'ı bulmak için bir gün bile geri adım atmadı.
Türkiye'nin gündemine yerleşen olayda bir görüntü yayıldı.
Görüntünün altına gelen yorumlarda kimisi muhabirin bu sözlerini eleştirdi, kimisi de haklı buldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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