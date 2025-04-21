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Sihirli Annem Filminde Olacak Denmişti: Defne Joy Foster'ın Nasıl Görüneceğine Dair Video Duygulandırdı!

Sihirli Annem Filminde Olacak Denmişti: Defne Joy Foster'ın Nasıl Görüneceğine Dair Video Duygulandırdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.04.2025 - 11:57

Bir dönem ekranların en sevilen dizilerinden olan Sihirli Annem yıllar sonra yeniden karşımıza çıkacak. Eski kadronun bir araya geldiği 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filmi büyük bir ilgi gördü. Geçtiğimi günlerde ilk kareleri yayınlanan filme dair bir müjde veren Nevra Serezli ise hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın da yapımda olacağını açıklamıştı.

İzleyiciler de Eda perinin filmde nasıl görüneceğini bir hayli merak etti. Bu merak sürerken birileri yapay zekayı kullanarak 'Defne Joy Foster filmde nasıl görünecek?' sorusuna cevap veren türden bir video paylaştı.

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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi Türk televizyon tarihine damgasını vurmuştu.

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi Türk televizyon tarihine damgasını vurmuştu.

Başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat ve pek çok sevilen oyuncunun yer aldığı dizi sadece çocukların değil yetişkinlerin de gönüllerine taht kurmuştu. 

Tam 20 yıl önce final yaparak ekran serüvenini noktalayan fantastik dizinin film versiyonunun geleceği haberi büyük bir kesimi çok heyecanlandırdı.

Çekimleri tam gaz devam eden "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filmine dair ilk kareler de geldi:

Betüş, Sadık, Çilek, Ceren, Cem, Dudu Peri Perihan Peri ve diğer tüm karakterleri yeniden bir arada izleyebileceğimiz filme dair bir detay daha ortaya çıkmıştı.

Betüş, Sadık, Çilek, Ceren, Cem, Dudu Peri Perihan Peri ve diğer tüm karakterleri yeniden bir arada izleyebileceğimiz filme dair bir detay daha ortaya çıkmıştı.

'Dudu Peri' olarak hafızalara kazınan Nevra Serezli 2011 yılında hayatını kaybeden sevilen oyuncu Defne Joy Foster'ın yapay zeka kullanılarak filmde yer alacağını açıkladı.

Detaylar:

Film haberinin ardından gelen bu müjdeden sonra "Defne Joy Foster Sihirli Annem filminde nasıl görünecek?" araştırmaları yapıldı.

Film haberinin ardından gelen bu müjdeden sonra "Defne Joy Foster Sihirli Annem filminde nasıl görünecek?" araştırmaları yapıldı.

Serezli'nin dediği gibi yapay zeka yöntemi kullanılarak 'Eda Peri'yi canlandıran Defne Joy Foster'ın merakla beklenen filmde nasıl görüneceğine dair bir video paylaşıldı.

Görenlere duygu seli yaşatan o paylaşımı da böyle bırakıyoruz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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