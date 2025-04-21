Sihirli Annem Filminde Olacak Denmişti: Defne Joy Foster'ın Nasıl Görüneceğine Dair Video Duygulandırdı!
Bir dönem ekranların en sevilen dizilerinden olan Sihirli Annem yıllar sonra yeniden karşımıza çıkacak. Eski kadronun bir araya geldiği 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filmi büyük bir ilgi gördü. Geçtiğimi günlerde ilk kareleri yayınlanan filme dair bir müjde veren Nevra Serezli ise hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın da yapımda olacağını açıklamıştı.
İzleyiciler de Eda perinin filmde nasıl görüneceğini bir hayli merak etti. Bu merak sürerken birileri yapay zekayı kullanarak 'Defne Joy Foster filmde nasıl görünecek?' sorusuna cevap veren türden bir video paylaştı.
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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi Türk televizyon tarihine damgasını vurmuştu.
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Betüş, Sadık, Çilek, Ceren, Cem, Dudu Peri Perihan Peri ve diğer tüm karakterleri yeniden bir arada izleyebileceğimiz filme dair bir detay daha ortaya çıkmıştı.
Film haberinin ardından gelen bu müjdeden sonra "Defne Joy Foster Sihirli Annem filminde nasıl görünecek?" araştırmaları yapıldı.
Görenlere duygu seli yaşatan o paylaşımı da böyle bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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