Sihirli Annem Filminde Olacak Denmişti: Defne Joy Foster'ın Nasıl Görüneceğine Dair Video Duygulandırdı!

Bir dönem ekranların en sevilen dizilerinden olan Sihirli Annem yıllar sonra yeniden karşımıza çıkacak. Eski kadronun bir araya geldiği 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filmi büyük bir ilgi gördü. Geçtiğimi günlerde ilk kareleri yayınlanan filme dair bir müjde veren Nevra Serezli ise hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın da yapımda olacağını açıklamıştı.

İzleyiciler de Eda perinin filmde nasıl görüneceğini bir hayli merak etti. Bu merak sürerken birileri yapay zekayı kullanarak 'Defne Joy Foster filmde nasıl görünecek?' sorusuna cevap veren türden bir video paylaştı.