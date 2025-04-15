Bir Müjde Daha: Nevra Serezli, Sihirli Annem Filminde Defne Joy Foster'la İlgili Sürprizi Açıkladı
Ekranların en sevilen yapımlarından Sihirli Annem, tam 23 yıl sonra eski oyuncularıyla film oluyor. Dizide yer alan oyuncularla ana kadrosuyla filme çevrilecek olan Sihirli Annem'in çekimleri başladı. Setten gelen ilk karelerin ardından Sihirli Annem'in Dudu Peri'si Nevra Serezli, Defne Joy Foster'la ilgili sürprizi açıkladı.
Kaynak: 2. Sayfa
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2003 yılında yayınlanmaya başlayan Sihirli Annem dizisi film oluyor.
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Sihirli Annem filminden ilk kareler yayınlandı.
Dizinin Dudu Peri'si Nevra Serezli, filmin en büyük sürprizini açıkladı. 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın yapay zeka ile filmde yer alacağını belirtti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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