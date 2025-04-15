BluTV "Max Türkiye" Oldu! HBO Max Türkiye'de İzlenebilecek Dizi Önerileri
Kaynak: https://www.donanimhaber.com/max-turk...
Türkiye’de dijital yayıncılıkta yeni bir dönem başladı. Warner Bros.'un global platformu Max (eski adıyla HBO Max), 15 Nisan itibarıyla Max Türkiye adıyla yayın hayatına resmen başladı. Bu değişimle birlikte, yerli dijital platform BluTV yayın hayatına veda etti ve abonelikler doğrudan Max’e aktarıldı.
Peki, Max Türkiye'ye abonelik geçişi nasıl yapılacak? Hangi yerli ve yabancı dizileri izleyelim? Detaylar içeriğimizde....
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BluTV aboneleri Max'e nasıl geçecek?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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