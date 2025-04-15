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BluTV "Max Türkiye" Oldu! HBO Max Türkiye'de İzlenebilecek Dizi Önerileri

BluTV "Max Türkiye" Oldu! HBO Max Türkiye'de İzlenebilecek Dizi Önerileri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.04.2025 - 17:15

Türkiye’de dijital yayıncılıkta yeni bir dönem başladı. Warner Bros.'un global platformu Max (eski adıyla HBO Max), 15 Nisan itibarıyla Max Türkiye adıyla yayın hayatına resmen başladı. Bu değişimle birlikte, yerli dijital platform BluTV yayın hayatına veda etti ve abonelikler doğrudan Max’e aktarıldı.

Peki, Max Türkiye'ye abonelik geçişi nasıl yapılacak? Hangi yerli ve yabancı dizileri izleyelim? Detaylar içeriğimizde....

Kaynak: https://www.donanimhaber.com/max-turk...
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BluTV aboneleri Max'e nasıl geçecek?

BluTV aboneleri Max'e nasıl geçecek?

BluTV’ye abone olan kullanıcılar için geçiş oldukça kolay. Eski BluTV hesabınızla Max’e giriş yapabiliyorsunuz. Ancak dikkat: BluTV uygulaması artık çalışmıyor, bu nedenle yeni Max uygulamasını indirmeniz veya max.com adresinden erişim sağlamanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra sadece hızlıca bir kullanıcı profili oluşturmanız yeterli.

Hepsiburada üyeleri ne olacak?

Hepsiburada üyeleri ne olacak?

BluTV'yi Hepsiburada Premium üzerinden ücretsiz kullanan kullanıcılar, Max platformunda reklamlı temel pakete otomatik olarak geçirildi. Yeni gelen Hepsiburada kullanıcıları da aynı şekilde reklam destekli temel plandan faydalanabilecek.

Max Türkiye abonelik paketleri ve fiyatlar

Max Türkiye abonelik paketleri ve fiyatlar

Max Türkiye, yeni abonelere iki farklı paket seçeneği sunuyor:

Max Standart Paket

Aylık: 229,90 TL | Yıllık: 2.299 TL

Aynı anda 2 cihazdan izleme

Full HD çözünürlük

30 içerik indirme hakkı

Max Özel Paket

Aylık: 299,90 TL | Yıllık: 2.999 TL

Aynı anda 4 cihazdan izleme

4K UHD + Dolby Atmos desteği

100 içerik indirme hakkı

Max Türkiye'de izleyebileceğiniz dizi önerileri...

Max Türkiye'de izleyebileceğiniz dizi önerileri...

Yerli Dizi Önerileri

1. Magarsus

2. Prens

3. İlk ve Son

4. Doğu 2

5. Çimen

Yabancı Dizi Önerileri

1. The Sopranos

2. Game of Thrones

3. The White Lotus

4. Succession

5. Euphoria

Max Türkiye ayrıca Friends, The Big Bang Theory, Curb Your Enthusiasm, The Last of Us ve Harry Potter gibi ikonik yapımları da izleyicilere sunuyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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