BluTV "Max Türkiye" Oldu! HBO Max Türkiye'de İzlenebilecek Dizi Önerileri

BluTV’ye abone olan kullanıcılar için geçiş oldukça kolay. Eski BluTV hesabınızla Max’e giriş yapabiliyorsunuz. Ancak dikkat: BluTV uygulaması artık çalışmıyor, bu nedenle yeni Max uygulamasını indirmeniz veya max.com adresinden erişim sağlamanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra sadece hızlıca bir kullanıcı profili oluşturmanız yeterli.