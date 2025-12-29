onedio
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
, Kişilik Testleri
Bu Yönün Seni Fazlasıyla Tehlikeli Yapıyor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.12.2025 - 13:01

Herkesin güçlü yanları vardır ama çoğu zaman asıl iz bırakan şey, bastırılmış taraflarımızdır. Kimseye söylemediğin, hatta bazen kendine bile itiraf etmediğin o yön… İşte seni “tehlikeli” yapan da tam olarak orasıdır. Bu test, başkalarına zarar vermek için değil; etki yaratma biçimini anlaman için hazırlandı. 

Hazırsan öğrenelim!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Birisi sana haksızlık yaptığında ilk tepkin ne olur?

4. Seni tanımayanlar genelde seni nasıl biri sanır?

5. Bir tartışmada seni en çok tetikleyen şey nedir?

6. Birine kırıldığında bunu nasıl yaşarsın?

7. İnsanların senin hakkında en çok yanıldığı konu ne?

8. Seni gerçekten sinirlendirmek için biri ne yapmalı?

9. En tehlikeli halin ne zaman ortaya çıkar?

10. Bir ilişkide kopuş noktan genelde…

En tehlikeli yanın sessizliğin

Senin tehlikeli yanın, sessizliğin. Kırıldığında bağırmaz, açıklama yapmazsın. Ama unutmazsın. Psikolojik olarak bu, yüksek farkındalık ve güçlü hafıza demek. İnsanlar seni sakin sanarken, sen olup biteni zihnine not ediyorsun. Aşk ve ilişkilerde bu durum seni sabırlı ama tehlikeli yapar. Çünkü son noktaya geldiğinde, karşı taraf neyi kaybettiğini çok geç fark eder. Geri dönüşlerin yoktur. Seninle ilgili en riskli şey: sessizliğinin vedaya dönüşmesi.

Aklını kullandığında durdurulamaz oluyorsun

Senin tehliken, zekân ve analiz gücün. İnsanları çözersin, zaaflarını sezersin. Bunu her zaman kötüye kullanmazsın ama istersen etkileyebilirsin. Psikolojik olarak stratejik düşünen bir yapın var. İlişkilerde bu seni kontrol etmeye yatkın kılabilir. Mantığın duyguların önüne geçtiğinde, karşı taraf kendini sorgularken bulur. Senin tehlikeli yönün: aklı kullanarak yön verme becerin.

Sınırların aşıldığında yıkıcı olabiliyorsun

Senin tehliken bastırılmış öfken. Uzun süre idare eder, tolere eder, anlamaya çalışırsın. Ama sınır aşıldığında ortaya çıkan tepki çok sert olabilir. Aşk ilişkilerinde bu tutkulu ama yıpratıcı bir dinamik yaratır. Ya çok seversin ya da tamamen yakarsın. Ortası yoktur. Senin riskin: sakinliğinin fırtınaya dönüşmesi.

Bir kere vazgeçtiğinde geri dönmüyorsun

Senin tehlikeli yanın, vazgeçme hızın. Bir kez değerinin anlaşılmadığını hissettiğinde, duyguların hızla donar. Psikolojik olarak bu, güçlü bir kendini koruma refleksidir. İlişkilerde bu seni ulaşılmaz yapar. Karşı taraf ne olduğunu anlamadan sen çoktan gitmiş olursun. Senin en tehlikeli tarafın: geri dönüşü olmayan vedaların.

İlgini çekebilir:

