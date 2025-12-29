Bu Yönün Seni Fazlasıyla Tehlikeli Yapıyor!
Herkesin güçlü yanları vardır ama çoğu zaman asıl iz bırakan şey, bastırılmış taraflarımızdır. Kimseye söylemediğin, hatta bazen kendine bile itiraf etmediğin o yön… İşte seni “tehlikeli” yapan da tam olarak orasıdır. Bu test, başkalarına zarar vermek için değil; etki yaratma biçimini anlaman için hazırlandı.
Hazırsan öğrenelim!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Birisi sana haksızlık yaptığında ilk tepkin ne olur?
4. Seni tanımayanlar genelde seni nasıl biri sanır?
5. Bir tartışmada seni en çok tetikleyen şey nedir?
6. Birine kırıldığında bunu nasıl yaşarsın?
7. İnsanların senin hakkında en çok yanıldığı konu ne?
8. Seni gerçekten sinirlendirmek için biri ne yapmalı?
9. En tehlikeli halin ne zaman ortaya çıkar?
10. Bir ilişkide kopuş noktan genelde…
En tehlikeli yanın sessizliğin
Aklını kullandığında durdurulamaz oluyorsun
Sınırların aşıldığında yıkıcı olabiliyorsun
Bir kere vazgeçtiğinde geri dönmüyorsun
