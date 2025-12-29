Bu Yönün Seni Fazlasıyla Tehlikeli Yapıyor!

Senin tehlikeli yanın, sessizliğin. Kırıldığında bağırmaz, açıklama yapmazsın. Ama unutmazsın. Psikolojik olarak bu, yüksek farkındalık ve güçlü hafıza demek. İnsanlar seni sakin sanarken, sen olup biteni zihnine not ediyorsun. Aşk ve ilişkilerde bu durum seni sabırlı ama tehlikeli yapar. Çünkü son noktaya geldiğinde, karşı taraf neyi kaybettiğini çok geç fark eder. Geri dönüşlerin yoktur. Seninle ilgili en riskli şey: sessizliğinin vedaya dönüşmesi.