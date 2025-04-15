Yeni Sezon Tarihi Duyurulan Prens Dizisinin Fragmanını Görünce "Aklınızı Delireceksiniz!"

Üçüncü sezonunda 'Kadınlar Çağı' teması işlenecek olan dizide yıldızlar geçidi yaşanacak. Yeni sezonda, Giray Altınok'a Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak ve Onur Özaydın gibi isimler eşlik ederken; Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Tansu Biçer, Burcu Özberk ve Burak Dakak gibi oyuncular da kadroya katıdı.