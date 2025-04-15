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Yeni Sezon Tarihi Duyurulan Prens Dizisinin Fragmanını Görünce "Aklınızı Delireceksiniz!"

Yeni Sezon Tarihi Duyurulan Prens Dizisinin Fragmanını Görünce "Aklınızı Delireceksiniz!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.04.2025 - 15:36

Giray Altınok'un efsane dizisi Prens'in 3 sezonu heyecanla beklenirken sonunda güzel haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yayın tarihi belli olan Prens'in fragmanı da yayınlandı. İşte, izlerken klasikleşmiş bir Prens repliğiyle 'Aklınızı delirtecek' fragman...

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Heyecanla beklenen Prens'in 3 sezonundan güzel haberler var!

Heyecanla beklenen Prens'in 3 sezonundan güzel haberler var!

Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı ve senaryosunu Kerem Özdoğan ile birlikte kaleme aldığı 'Prens' dizisinin 3. sezonu, 9 Mayıs'ta MAX platformunda yayınlanmaya başlayacak. Haftalık olarak yayınlanacak diziyi her Cuma yeni bölümüyle izleme fırsatı yakalayacağız.

Bu güzel haberin ardından fragman da geldi.

Bu güzel haberin ardından fragman da geldi.

Üçüncü sezonunda 'Kadınlar Çağı' teması işlenecek olan dizide yıldızlar geçidi yaşanacak. Yeni sezonda, Giray Altınok'a Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak ve Onur Özaydın gibi isimler eşlik ederken; Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Tansu Biçer, Burcu Özberk ve Burak Dakak gibi oyuncular da kadroya katıdı.

İşte dizinin 3. sezonuna ait fragman 👇🏻 Yorumlarda nasıl bulduğunuzu bize yazmayı unutmayın!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Derya Sona

Fragman nerede?

fark

2.sezon fragmanını 3 zannetmiş, altında 2024 yazıyo ona da bakmamış, 3.sezon fragmanı henüz yok sen bakma bunlara yoldan geçeni editör diye alıyolar

murat saygı

Editör sen paylaştığını izlemiyor musun? Site iyice saçma sapan oldu...

a e

bu 3. sezon değil ki..2. sezon fragmanı