Yeni Sezon Tarihi Duyurulan Prens Dizisinin Fragmanını Görünce "Aklınızı Delireceksiniz!"
Giray Altınok'un efsane dizisi Prens'in 3 sezonu heyecanla beklenirken sonunda güzel haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yayın tarihi belli olan Prens'in fragmanı da yayınlandı. İşte, izlerken klasikleşmiş bir Prens repliğiyle 'Aklınızı delirtecek' fragman...
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Heyecanla beklenen Prens'in 3 sezonundan güzel haberler var!
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Bu güzel haberin ardından fragman da geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Fragman nerede?
2.sezon fragmanını 3 zannetmiş, altında 2024 yazıyo ona da bakmamış, 3.sezon fragmanı henüz yok sen bakma bunlara yoldan geçeni editör diye alıyolar
Editör sen paylaştığını izlemiyor musun? Site iyice saçma sapan oldu...
bu 3. sezon değil ki..2. sezon fragmanı