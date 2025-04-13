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Aklınızı Delirmeye Hazır Olun: Prens'in Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu!

Aklınızı Delirmeye Hazır Olun: Prens'in Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu!

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.04.2025 - 20:43

İlk sezonundan bu yana büyük bir ilgiyle izlenen ve yeni sezonunu iple çektiğimiz Prens dizisinde sonunda önemli bir gelişme yaşandı. Prens'in 3. sezonu ne zaman diye merak edenleriniz varsa hemen cevaplayalım, yeni sezon tarihi sonunda belli oldu!

Prens'in 3. sezonu 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanacak.

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Prens'in 3. sezonunun yayın tarihi belli oldu.

Prens'in 3. sezonunun yayın tarihi belli oldu.

Beklerken heyecandan 'aklımızı delireceğimiz' Prens'e kavuşmamıza çok az kaldı! Nisan ayının ortasında yayınlanmasını beklerken biraz rötar yese de sonunda beklediğimize değeceğinden eminiz. 

Dizinin yeni sezonu 9 Mayıs'ta Max'te yayınlanacak.

Prens'in yeni sezonunda neler izleyeceğiz?

Prens'in yeni sezonunda neler izleyeceğiz?

Biliyorsunuz geçtiğimiz sezonun ardından, Prens'in 3. sezonunda 'Kadınlar Çağı'nı izleyeceğimizi öğrenmiştik. Bu sezon Prens hangi maceralara katılacak bilmiyoruz ama sezona kadınların damga vuracağı ortada. 9 Mayıs Cuma gününü iple çekiyoruz. Bir an önce gelmesi dileğiyle!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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