Bu İkili Tam Olmuş! İki Dünya Bir Dilek'in Başrolleri Hande Erçel ve Metin Akdülger İlk Kez Görüntülendi
Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filminde güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşen Hande Erçel, bu kez Metin Akdülger'le yeni projesi için bir araya geldi. İki Dünya Bir Dilek'in hikayesini de kaleme alan Erçel, film için imaj değişikliğine giderek saçlarını kestirdi. Çekimleri başlayan projede Hande Erçel ve Metin Akdülger ilk kez görüntülendi.
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Netflix yapımı Rüzgara Bırak filminde Barış Arduç ile başrolleri paylaşan Hande Erçel, güzelliğiyle herkesi büyülemişti.
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Rüzgara Bırak'ın etkisi henüz bitmemişken Hande Erçel'in Metin Akdülger ile birlikte İki Dilek Bir Dünya filminde rol alacağı açıklandı.
Hande Erçel, Bir Dünya İki Dilek filmi için imaj değişikliğine gitti.
İki Dünya Bir Dilek'in setinde Hande Erçel ve Metin Akdülger ikilisi ilk kez görüntülendi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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