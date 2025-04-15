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Bu İkili Tam Olmuş! İki Dünya Bir Dilek'in Başrolleri Hande Erçel ve Metin Akdülger İlk Kez Görüntülendi

Bu İkili Tam Olmuş! İki Dünya Bir Dilek'in Başrolleri Hande Erçel ve Metin Akdülger İlk Kez Görüntülendi

Hande Erçel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.04.2025 - 20:51

Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filminde güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşen Hande Erçel, bu kez Metin Akdülger'le yeni projesi için bir araya geldi. İki Dünya Bir Dilek'in hikayesini de kaleme alan Erçel, film için imaj değişikliğine giderek saçlarını kestirdi. Çekimleri başlayan projede Hande Erçel ve Metin Akdülger ilk kez görüntülendi.

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Netflix yapımı Rüzgara Bırak filminde Barış Arduç ile başrolleri paylaşan Hande Erçel, güzelliğiyle herkesi büyülemişti.

Netflix yapımı Rüzgara Bırak filminde Barış Arduç ile başrolleri paylaşan Hande Erçel, güzelliğiyle herkesi büyülemişti.

Oyunculuğu konusunda sık sık eleştiriler alan Erçel, Rüzgara Bırak filmindeki performansıyla izleyiciyi ikiye bölmüş ve büyük oranda beğeni toplamıştı. Fiziği ve güzelliği haftalar boyunca dillerden düşmeyen ünlü oyuncu, izleyenleri kendine hayran bırakmayı başarmıştı.

Rüzgara Bırak'ın etkisi henüz bitmemişken Hande Erçel'in Metin Akdülger ile birlikte İki Dilek Bir Dünya filminde rol alacağı açıklandı.

Rüzgara Bırak'ın etkisi henüz bitmemişken Hande Erçel'in Metin Akdülger ile birlikte İki Dilek Bir Dünya filminde rol alacağı açıklandı.

Hikayesini Hande Erçel'in kaleme aldığı filmde Hande Erçel ve Metin Akdülger dışında Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan tınmaz, Rami Narin, Eylül Su Sapan, Didem İnselel, Erdal Bilingen, İpek Erdem, Nazlıcan Demir, İhsan İlhan, İlayda Orkut, Mert Ege Ak ve Duygu Köse de rol alıyor.

Metin Akdülger'in arkeolog Can, Hande Erçel'in ise avukat Bilge’ye hayat verdiği film, geçtiğimiz günlerde sete çıkmıştı.

Hande Erçel, Bir Dünya İki Dilek filmi için imaj değişikliğine gitti.

Hande Erçel, Bir Dünya İki Dilek filmi için imaj değişikliğine gitti.

Uzun saçlarıyla tanıdığımız Hande Erçel, film için imaj değişikliğine giderek saçlarını kestirdi. Ünlü oyuncunun değişikliği hayranları tarafından hem beğenilirken hem de saçlarına nasıl kıydığı merak konusu oldu.

Detaylar:

İki Dünya Bir Dilek'in setinde Hande Erçel ve Metin Akdülger ikilisi ilk kez görüntülendi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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