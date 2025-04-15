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20 Yıl Sonra Eski Kadrosuyla Geri Dönen 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' Filminden İlk Kareler Geldi!

20 Yıl Sonra Eski Kadrosuyla Geri Dönen 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' Filminden İlk Kareler Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.04.2025 - 13:26

2003-2005 yılları arasında ekranlarımıza gelen Sihirli Annem büyük bir kitlenin gönlünü fethetmişti. Eski ekibin tam 20 yıl sonra film haliyle geri dönmesi büyük bir heyecan yaşattı. Geçtiğimiz gün setten gelen ilk pozun ardından bu sefer de 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminin ilk kareleri yayınlandı.

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Türk televizyonlarına damga vuran Kanal D dizisi Sihirli Annem sadece çocukların değil yetişkinlerin de gönlüne taht kurmuştu.

Türk televizyonlarına damga vuran Kanal D dizisi Sihirli Annem sadece çocukların değil yetişkinlerin de gönlüne taht kurmuştu.

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat ve pek çok başarılı oyuncunun başrollerinde yer aldığı Sihirli Annem, ilk olarak 2003-2005 yılları arasında izleyiciyle buluşmuştu. 

Fantastik bir aile dizisi olan Sihirli Annem cephesinde tüm sevenlerini heyecanladıran bir haber gelmişti. 20 yılın ardından geri dönen efsane dizinin tüm eski kadrosuyla film versiyonu çekileceği pek çok kişiyi sevindirdi. 

Büyük bir kesime ilaç gibi film ekibi geçtiğimiz gün ilk set pozu gelmişti.

Gözlerimizin 'Eda' yani hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ı aradığı kareden sonra bugün "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminin ilk kareleri yayınlandı.

Gözlerimizin 'Eda' yani hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ı aradığı kareden sonra bugün "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminin ilk kareleri yayınlandı.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan oturduğu filminin oyuncu kadrosuna sürpriz isimler de dahil olacak.

Periler ve fanilerin dünyasında geçen yepyeni bir macerayı ele alan “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” karelerini böyle bırakıyoruz...

Periler ve fanilerin dünyasında geçen yepyeni bir macerayı ele alan “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” karelerini böyle bırakıyoruz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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