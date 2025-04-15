20 Yıl Sonra Eski Kadrosuyla Geri Dönen 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' Filminden İlk Kareler Geldi!

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat ve pek çok başarılı oyuncunun başrollerinde yer aldığı Sihirli Annem, ilk olarak 2003-2005 yılları arasında izleyiciyle buluşmuştu.

Fantastik bir aile dizisi olan Sihirli Annem cephesinde tüm sevenlerini heyecanladıran bir haber gelmişti. 20 yılın ardından geri dönen efsane dizinin tüm eski kadrosuyla film versiyonu çekileceği pek çok kişiyi sevindirdi.

Büyük bir kesime ilaç gibi film ekibi geçtiğimiz gün ilk set pozu gelmişti.