"Erdoğan İznimi Almadı": Hayatını Kaybeden Vizontele Tuuba'nın 'Mahmut Abisi'den Yılmaz Erdoğan İtirafı!
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği 2003 yapımı Vizontele Tuuba filmi yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Filmin en dikkat çeken karakterlerinden biri de 'Mahmut Abi' olmuştu. Karakterin esin kaynağı olan Mahmut Qiro Duran ise bugün hayatını kaybetti.
Gazeteci İrfan Aktan 20 yıl önce Duran'la yaptığı söyleşiyle kendisine veda etti. Söyleşide dikkat çeken birçok detay olurken Yılmaz Erdoğan itirafı göze çarpan en önemli konu oldu.
Kaynak: İrfan Aktan
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Vizontele filminin devamı olan Vizontele Tuuba bir döneme damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olmuştu.
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Apolitik olan köyün darbeyle tanışmasını işleyen filmde 'Mahmut Duran' karakteri için gerçek hayattan esinlenildiğini duymuşsunuzdur.
Gazeteci İrfan Aktan ise Mahmut Duran'a, nam-ı diğer Qiro'ya, bundan tam 20 yıl önce yaptıkları söyleşiyle veda etti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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