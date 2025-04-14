"Erdoğan İznimi Almadı": Hayatını Kaybeden Vizontele Tuuba'nın 'Mahmut Abisi'den Yılmaz Erdoğan İtirafı!

Söz konusu söyleşide birçok detay dikkat çekerken Vizontele Tuuba'yı yazıp yöneten Yılmaz Erdoğan hakkındaki ifadeler öne çıktı.

Yılmaz Erdoğan’ın Vizontele Tuuba’sında, solcu Kürt gençler “ufak” meseleler yüzünden birbirine giren, “toy gençler” olarak gösteriliyor. Filmde o dönemin anlatılışını nasıl buldunuz?

Qîro (Mahmut Duran): Tabii ki hiç gerçekçi değil. Yaşamadığı bir süreci yaşamış gibi göstermeye çalışmış. Solcuların o dönemki tarzlarını, ideallerini anlamak, kavramak o kadar basit değildir. Elbette solcular arasında çelişkiler yaşanıyordu. Farklı gruplar birbiriyle çatışıyordu da. Sovyetler için bir grup “sosyalist”, bir grup “revizyonist”, bir grup da “sosyal emperyalist” diyordu. Ama o grupların ideolojik birliktelikleri de vardı. Hepimizin ideali, özgür ve sosyalist bir Türkiye’nin kurulmasıydı. Ne yaptığını bilmeyen gençler değildik. Acımız vardı ve o acılara son vermek için hedef bellediğimiz ideolojilerimiz vardı.

Filmdeki “Mahmut abi” karakterinin sizi temsil ettiği söyleniyor…

Evet, o benim. (gülüyor) Tamamen düzmece. “Mahmut abi” ideolojik tavrında tutarsız, ne yaptığını bilmeyen bir genç olarak gösterilmiş. Erdoğan iznimi almadan, kopyacılık yaparak öyle bir karakter çizmiş. Eğer biri beni yansıtacaksa, gelip yanımda oturmalı, derdimi dinlemeli, acımı hissetmelidir. İstanbullulara, komiklik olsun diye benim gibi birini tüketim malzemesi olarak sunmak çok yanlıştır. Yaşadığım acıları, karşılaştığım zulmü ne hakla bir tüketim malzemesi yapabilirsin? Hadi diyelim yaptın, bari biraz da gerçekliği aktar. Gördüğüm zulmü göster, Diyarbakır Hapishanesi’nin bu ülkede tarihsel bir acı olduğunu hissettir. Sıkıysa, bunu yap. Ne yani, ben bir sloganla mı devrimciydim? Ben bir bıyıkla mı devrimci oldum? Diyelim ki ben bir sloganım, peki acılarım nerede kaldı?