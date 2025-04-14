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"Erdoğan İznimi Almadı": Hayatını Kaybeden Vizontele Tuuba'nın 'Mahmut Abisi'den Yılmaz Erdoğan İtirafı!

"Erdoğan İznimi Almadı": Hayatını Kaybeden Vizontele Tuuba'nın 'Mahmut Abisi'den Yılmaz Erdoğan İtirafı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.04.2025 - 15:54

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği 2003 yapımı Vizontele Tuuba filmi yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Filmin en dikkat çeken karakterlerinden biri de 'Mahmut Abi' olmuştu. Karakterin esin kaynağı olan Mahmut Qiro Duran ise bugün hayatını kaybetti. 

Gazeteci İrfan Aktan 20 yıl önce Duran'la yaptığı söyleşiyle kendisine veda etti. Söyleşide dikkat çeken birçok detay olurken Yılmaz Erdoğan itirafı göze çarpan en önemli konu oldu.  

Kaynak: İrfan Aktan

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Vizontele filminin devamı olan Vizontele Tuuba bir döneme damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olmuştu.

Vizontele filminin devamı olan Vizontele Tuuba bir döneme damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olmuştu.

Yılmaz Erdoğan, Tuba Ünsal, Demet Akbağ, Tarık Akan ve Altan Erkekli'nin başrollerinde yer aldığı film hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınmıştı. Her karakteriyle ayrı ilgi çeken filmin öne çıkanlarından biri de Bülent İnal'ın canlandırdığı 'Mahmut Abi' karakteri olmuştu.

Apolitik olan köyün darbeyle tanışmasını işleyen filmde 'Mahmut Duran' karakteri için gerçek hayattan esinlenildiğini duymuşsunuzdur.

Apolitik olan köyün darbeyle tanışmasını işleyen filmde 'Mahmut Duran' karakteri için gerçek hayattan esinlenildiğini duymuşsunuzdur.

Mahmut Duran'ın esin kaynağı olan Mahmut Qiro Duran uzun bir süredir kanserle savaşıyordu. Ancak kendisi yaşam savaşını kaybetti. Öğrenilenlere göre Mahmut Qiro Duran'ın cenazesi Hakkari'de toprağa verilecek.

Gazeteci İrfan Aktan ise Mahmut Duran'a, nam-ı diğer Qiro'ya, bundan tam 20 yıl önce yaptıkları söyleşiyle veda etti.

Gazeteci İrfan Aktan ise Mahmut Duran'a, nam-ı diğer Qiro'ya, bundan tam 20 yıl önce yaptıkları söyleşiyle veda etti.

Söz konusu söyleşide birçok detay dikkat çekerken Vizontele Tuuba'yı yazıp yöneten Yılmaz Erdoğan hakkındaki ifadeler öne çıktı. 

Yılmaz Erdoğan’ın Vizontele Tuuba’sında, solcu Kürt gençler “ufak” meseleler yüzünden birbirine giren, “toy gençler” olarak gösteriliyor. Filmde o dönemin anlatılışını nasıl buldunuz?

Qîro (Mahmut Duran): Tabii ki hiç gerçekçi değil. Yaşamadığı bir süreci yaşamış gibi göstermeye çalışmış. Solcuların o dönemki tarzlarını, ideallerini anlamak, kavramak o kadar basit değildir. Elbette solcular arasında çelişkiler yaşanıyordu. Farklı gruplar birbiriyle çatışıyordu da. Sovyetler için bir grup “sosyalist”, bir grup “revizyonist”, bir grup da “sosyal emperyalist” diyordu. Ama o grupların ideolojik birliktelikleri de vardı. Hepimizin ideali, özgür ve sosyalist bir Türkiye’nin kurulmasıydı. Ne yaptığını bilmeyen gençler değildik. Acımız vardı ve o acılara son vermek için hedef bellediğimiz ideolojilerimiz vardı.

Filmdeki “Mahmut abi” karakterinin sizi temsil ettiği söyleniyor…

Evet, o benim. (gülüyor) Tamamen düzmece. “Mahmut abi” ideolojik tavrında tutarsız, ne yaptığını bilmeyen bir genç olarak gösterilmiş. Erdoğan iznimi almadan, kopyacılık yaparak öyle bir karakter çizmiş. Eğer biri beni yansıtacaksa, gelip yanımda oturmalı, derdimi dinlemeli, acımı hissetmelidir. İstanbullulara, komiklik olsun diye benim gibi birini tüketim malzemesi olarak sunmak çok yanlıştır. Yaşadığım acıları, karşılaştığım zulmü ne hakla bir tüketim malzemesi yapabilirsin? Hadi diyelim yaptın, bari biraz da gerçekliği aktar. Gördüğüm zulmü göster, Diyarbakır Hapishanesi’nin bu ülkede tarihsel bir acı olduğunu hissettir. Sıkıysa, bunu yap. Ne yani, ben bir sloganla mı devrimciydim? Ben bir bıyıkla mı devrimci oldum? Diyelim ki ben bir sloganım, peki acılarım nerede kaldı?

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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